Neymar'ın ayrılığı resmen açıklandı! Efsanesi olduğu takıma dönüyor

Neymar, 2 sezonluk Suudi Arabistan kariyerine son verdi. Brezilyalı süperstarın ayrılığını Al Hilal kulübü resmen açıkladı.



"NEYMAR'A TEŞEKKÜR EDERİZ"

Al Hilal resmi internet sitesinden konuya ilişkin, "Al Hilal, A takım oyuncusu Neymar ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı anlaştığını duyurur, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkürlerini sunar. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler." ifadesinde bulunuldu.



Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.



Thank you and good luck,Neymar 💙 pic.twitter.com/9edCVWBGop