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Neymar'ın ayrılığı resmen açıklandı! Efsanesi olduğu takıma dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Neymar#Al Hilal#Santos
Neymarın ayrılığı resmen açıklandı Efsanesi olduğu takıma dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 09:24

Brezilya futbolunun son yıllarda çıkardığı en büyük star olan Neymar, 2023-24 sezonunda sürpriz bir karar vererek Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olmuştu. Burada inişli çıkışlı bir performans sergileyen Neymar'da, yolun sonuna gelindi. Brezilyalı süperstar, Al Hilal'den ayrıldı ve efsanesi olduğu Santos'a dönmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... 

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Neymar, 2 sezonluk Suudi Arabistan kariyerine son verdi. Brezilyalı süperstarın ayrılığını Al Hilal kulübü resmen açıkladı.

"NEYMAR'A TEŞEKKÜR EDERİZ"
Al Hilal resmi internet sitesinden konuya ilişkin, "Al Hilal, A takım oyuncusu Neymar ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı anlaştığını duyurur, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkürlerini sunar. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler." ifadesinde bulunuldu.

Neymarın ayrılığı resmen açıklandı Efsanesi olduğu takıma dönüyor


YENİ DURAĞI SANTOS OLACAK
Brezilyalı yıldızın bundan sonraki durağının, futbola başladığı ve efsanesi olduğu kulüp olan SANTOS olması bekleniyor.

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#Neymar#Al Hilal#Santos

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