Neymar, Fred ve Kerem Demirbay’a özel tablo! Duygusal anlar...

Haberin Devamı

Sprey boyalar kullanarak akrilik painting çizimler yapan ve yağlı boya da ekleyerek dünya futbolunun önde gelen isimlerini futbol ve özel yaşamlarından kesitlerle birleştiren Ersan Kay, daha önce Cristiano Ronaldo, Maldini, Rakitic, Granit Xhaka, Embolo, Pique, Dani Alves, Modric, Dzeko’nun yanı sıra Türkiye’den Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Gökhan İnler ve birçok futbolcuyu resmetti.

Bazı kulüp başkanlarına da özel çalışmalar yapan Kay, son olarak Al hilal’de forma giyen Brezilyalı Neymar, Fenerbahçe’nin etkili ismi Fred ve Galatasaray’ın orta sahası Kerem Demirbay’a sürpriz yaptı.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan’a giderek Neymar’a yaptığı çalışmayı veren Ersan Kay’a Brezilyalı oyuncu imzalı forma hediye etti.

Ersan Kay İstanbul’a gelerek ise Fenerbahçe’den Fred ve Galatasaray’dan Kerem Demirbay’a yaptığı çalışmaları sundu.

Aileleri ve kendilerini tualde gören Fred ve Kerem, ortaya çıkan eserler karşısında hem sevinç hem duygusal anlar yaşadılar. İki futbolcu da Ersan Kay’a güzel çalışmalar için teşekkür etti.