Necla Güngör Kıragası: "Var gücümüzle çalışacağız..."

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Maçlara yüksek motivasyonla çıktıklarını söyleyen Necla Güngör Kıragası, "C Ligi'nden gol yemeden 6'da 6 yaparak çıktıktan sonra Türk halkında beklentiler doğal olarak yükselmişti. Bu yükselen beklenti bizleri olumlu yönde motive etti. Arada Antalya kampı yaparak İsviçre ve Macaristan maçlarına hazırlanmıştık. İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenildik ancak maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmayan, taktiksel plana uyan, mücadele eden bir takım görüntüsü sergilemiştik. Yenilsek de bu durum motivasyonumuzu yüksek tutmuştu ve Macaristan maçına da yüksek motivasyonla çıkmıştık. Rakibimiz güçlü ve fizikli oyunculara sahipti. Pendik Stadı'ndaki karşılaşmada öne de geçmişlerdi. Ancak biz iyi oyunumuzu ve taktiksel plana uyup; mücadelemizi sürdürüp, maçı kazanmasını bildik. Şimdi buradan aldığımız güçle Azerbaycan maçlarının hazırlıklarına başlıyoruz" dedi.

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"KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ BU SEZON NEFES KESTİ"

Azerbaycan'ın grupta son sırada yer almasının kendileri için motivasyon kaybı olmayacağını belirten Necla Güngör Kıragası, "Rehavet gibi bir durum asla yok. Bu iki maç, Avrupa Şampiyonası hayalimizi korumak için çok büyük önem taşıyor. Son derece ciddi bir şekilde bu iki maçın hazırlıklarını gerçekleştireceğiz. Oyuncularımız bu sezon çok çetin bir lig mücadelesi geçirdi. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi bu sezon inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonluk son haftadaki maçlarla belli oldu. Tüm oyuncular üstün bir mücadele örneği sergilediler. 5 Mayıs'tan bugüne kadar da izin yaptılar. Kampı bu sebeple 20 Mayıs'ta başlatıyoruz. Kulüplerimizden aldığımız özel izinler doğrultusunda oyuncularımız gönderdiğimiz bireysel antrenman programlarını yaptılar. 10 günlük bir süre içerisinde yüksek ritmimizi yakalamak istiyoruz. İsviçre ve Macaristan'ın gözü kulağı bizim maçlarımızda olacak. Bizi çok yakından izliyorlar. Türkiye'de yükselen değer olan kadın futbolunun adını tüm dünyaya duyurmak için bu süreçte de var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ CAN ERZİNCAN'A EMANET ETTİK, İNANIYORUZ REKOR KIRILACAK"

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Azerbaycan karşısında kendileri için en büyük gücün Erzincan olacağını vurgulayan Kıragası, "Açıkçası Erzincan halkına çok güveniyoruz. Bütün kampı Erzincan'da planladık. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Gençlik Spor İl Müdürümüz bizlere her imkanı sunuyorlar. Önce Elazığ'da, ardından Çorum'da seyirci rekorunu kırmıştık. Şimdi Erzincan'da yeni rekorun geleceğine yürekten inanıyoruz. Devletimiz Erzincan'a muhteşem bir stadyum yapmış. 7 gün, 24 saat yaşayan inanılmaz bir stat. Bu stadyuma bir milli maç zaten çok yakışırdı. İlk olarak biz geldiğimiz için ayrıca sevinçliyiz. Erzincan halkı inanıyoruz ki bizi tribünlerde 90 dakika boyunca soluksuz şekilde destekleyecekler. İnşallah hepimizin tüm bu çabası boşa çıkmayacak" diyerek sözlerini noktaladı.

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A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI'NIN KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 31 Mayıs'ta Erzincan'da, 4 Haziran'da Bakü'de oynayacağı Azerbaycan maçlarının aday kadrosu ve programı açıklandı.

Kadroda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü), Gamze Nur Yaman (Galatasaray A.Ş.), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Eda Karataş (Galatasaray A.Ş.), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), İlayda Civelek, İlayda Cansu Kara (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

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Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray A.Ş.), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Miray Cin (MSV Duisburg), Birgül Sadıkoğlu (UD Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı)

Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray A.Ş.), Yağmur Uraz, Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor)

Ay-yıldızlıların gruptaki maç programı ise şu şekilde:

31 Mayıs 2024

Türkiye - Azerbaycan (Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı)

4 Haziran 2024

Azerbaycan - Türkiye

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12 Temmuz 2024

Türkiye- İsviçre (Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu)

16 Temmuz 2024

Macaristan - Türkiye