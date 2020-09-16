MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriNBA'de yılın en iyi çaylak 5'leri belli oldu!
GeriBasketbol NBA'de yılın en iyi çaylak 5'leri belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 14:29 | Son Güncelleme:

NBA'de yılın en iyi çaylak 5'leri belli oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA'de yılın en iyi çaylak 5'leri belli oldu!
Abone Olgoogle-news

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi çaylak 5'leri açıklandı.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yılın en iyi çaylak 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

Memphis Grizzlies'ten Ja Morant, oylamada tüm medya mensuplarının en iyi 5 tercihinde yer alan isim olarak öne çıktı. New Orleans Pelicans'tan draftın bir numarası Zion Williamson da en iyi 5'te kendine yer buldu.

Yılın en iyi çaylak 5'lerine giren basketbolcular şöyle:

- En iyi 5
Ja Morant (Memphis Grizzlies)
Kendrick Nunn (Miami Heat)
Brandon Clarke (Memphis Grizzlies)
Zion Williamson (New Orleans Pelicans)
Eric Paschall (Golden State Warriors)

- En iyi ikinci 5
Tyler Herro (Miami Heat)
Terence Davis (Toronto Raptors)
Coby White (Chicago Bulls)
PJ Washington (Charlotte Hornets)
Rui Hachimura (Washington Wizards)

 

NBAde yılın en iyi çaylak 5leri belli oldu

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle