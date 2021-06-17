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GeriBasketbol NBA'de "yılın çaylağı" LaMelo Ball
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Basketbol
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Haber Giriş: 17.06.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

NBA'de "yılın çaylağı" LaMelo Ball

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NBA'de "yılın çaylağı" LaMelo Ball

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets forması giyen LaMelo Ball, "yılın çaylak oyuncusu" seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre bu sezon 51 maçta 15,7 sayı, 6,1 asist, 5,9 ribaunt, 1,6 top çalma ortalamalarıyla oynayan 19 yaşındaki ABD'li basketbolcu, oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın çaylağı ödülünü kazandı.

Oylamada Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards ikinci, Sacramento Kings'ten Tyrese Haliburton ise üçüncü sırada yer aldı.

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Öte yandan Ball, Larry Johnson (1991-92) ve Emeka Okafor'dan (2004-05) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Charlotte oyuncusu oldu.

NBAde yılın çaylağı LaMelo Ball

NBAde yılın çaylağı LaMelo Ball

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