NBA'de play-off heyecanı, Misli'de Şampiyon Oran ile bir başka! En yüksek iddaa oranları, ücretsiz canlı yayınlar...

Haberin Devamı

İlandır

NBA ve pek çok ligde Play-Off heyecanı yaşanırken; Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu Misli de bu heyecana “Şampiyon Oranlar” ve canlı yayınlar ile ortak oluyor. Ayrıca Misli, basketbol sahnesinin zirvesi kabul edilen NBA’de ise Play-Off maçlarında “Türkiye’nin En Yüksek Oranları”nı sunuyor. Sadece maç önünde değil canlı bahiste de en yüksek oranları sunan Misli, maçların keyfini ikiye katlıyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak “Şampiyon Oranlar” ile ek kazanç elde etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Canlı yayınlar, son dakika gelişmeleri, uzman yazar yorumları, detaylı istatistikler ve çok daha fazlası da yine Misli üyelerini bekliyor.

Dallas ve Cleveland saha avantajını kaptı

NBA’de Doğu ve Batı Konferansı’nda yarı final maçlarıyla heyecan devam ediyor. Luka Doncic ve Kyrie Irving’li Dallas Mavericks, ilk maç fark yediği normal sezon lideri Oklahoma City Thunders karşısında 2. maçı deplasmanda 110-119 kazanarak seriyi 1-1’e getirdi. Doğu’da ise ilk maçta Boston Celtic’ten tam 25 sayı yiyen Cleveland Cavaliers, rakibini 2. maçta deplasmanda 24 sayı farkla yenerek diş gösterdi ve onlar da seriyi eşitleyerek saha avantajını almış oldu. Doğu Konferansı’ndaki diğer seride ise New York Knicks, seyircisi önünde oynadığı maçlarda sürprize izin vermeyerek Indiana Pacers’ı iki maçta da yenerek seride 2-0 öne geçti. Ancak konferans yarı finallerine şu ana kadar Minnesota damga vurdu…

Haberin Devamı

Minnesota, son şampiyona şoku yaşattı

Batı Konferansı’ndaki bir diğer eşleşmede Denver Nuggets, ilk 2 maçta evinde Minnesota Timberwolves’u ağırladı. NBA’in yeni süperstarlarından Anthony Edwards’ın fark yarattığı maçlarda Minnesota rakibini ilk maçta 99-106 yenerken; ikinci maçta ise Denver’a 26 sayı fark atarak rakibini 80-106 ile geçti. Böylece Minnesota son NBA şampiyonu Denver karşısında sahasında oynayacağı maçlar öncesinde seriyi 2-0’a getirmiş oldu.

Haberin Devamı

İşte kesinleşen maç programı

NBA Play-Off’ta serilerin üçüncü maçları bu gece oynanmaya başlıyor. NBA de tüm Play-Off maçları ücretsiz olarak Misli’de canlı yayınlanacak. Ayrıca tüm maçlar “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile Misli’de yer alıyor.

Cumartesi

02:00 Indiana Pacers – New York Knicks

04:30 Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets

22:00 Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunders

Pazar

03:30 Cleveland Cavaliers – Boston Celtics

22:30 Indiana Pacers – New York Knicks

Pazartesi

03:00 Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets

Salı

02:00 Cleveland Cavaliers – Boston Celtics

04:30 Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunders

Çarşamba

03:00 New York Knicks – Indiana Pacers

Haberin Devamı

Perşembe

04:30 Oklahoma City Thunders – Dallas Mavericks

Misli’den yeni üyelere 50 TL hediye!

Misli’ye üye olan herkes, 50 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de mobil uygulamadan Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın, anında 50 TL kazanın ve NBA Play-Off heyecanını “En Yüksek Oranlar” ile daha fazla yaşayın!

Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye! Hemen üye ol!