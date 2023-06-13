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NBA'de Nikola Jokic'in film gibi başarı hikayesi! 41. sıradan draft edildi, Shaquille O'Neal'dan sonra bir ilki başardı... "Günde 2-3 litre kola içerdim"

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#Nba#Denver Nuggets#Miami Heat
NBAde Nikola Jokicin film gibi başarı hikayesi 41. sıradan draft edildi, Shaquille ONealdan sonra bir ilki başardı... Günde 2-3 litre kola içerdim
Barlas Ateşli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 11:00

Denver Nuggets, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finali 5. maçında Miami Heats'i 89-94 mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı. Şampiyon takımın yıldız oyuncusu Nikola Jokic, Shaquille O'Neal'dan sonra bir ilki başararak adını tarihe yazdırırken filmleri aratmayacak hayat hikayesi yeniden gündem oldu.

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Denver Nuggets, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Final serisi 5’inci maçında Miami Heat’i sahasında 94-89 mağlup ederek seride durumu 4-1’e getirdi ve şampiyon oldu.

NBA Final serisi 5’inci maçında Denver Nuggets, sahasında Miami Heat ile karşılaştı. Ball Arena’da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan deplasman ekibi ilk periyodu 24-22, ilk yarıyı ise 51-44 önde tamamladı. 3’üncü periyotta daha iyi bir görüntü çizen Nuggets, farkı eritmesine rağmen son periyoda Miami Heat, 71-70 önde girdi.

Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son 1 dakika 30 saniyesinde 6-0’lık seri yakalayan Nuggets, karşılaşmayı 94-89 kazanarak seride durumu 4-1’e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Ev sahibi ekipte Nikola Jokic, 28 sayı, 16 ribaund ve 4 asistle oynarken, Heat’te Jimmy Butler’ın 21 sayı, 3 ribaund ve 5 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

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NBAde Nikola Jokicin film gibi başarı hikayesi 41. sıradan draft edildi, Shaquille ONealdan sonra bir ilki başardı... Günde 2-3 litre kola içerdim

İLK FİNALDE İLK ŞAMPİYONLUK

Tarihinde ilk kez NBA Finali’ne yükselen Denver Nuggets, Miami Heat karşısında 4-1 galip gelerek ilk defa şampiyonluk sevinci yaşadı. Batı Konferansı’nda normal sezonu 53 galibiyet 29 mağlubiyetle ilk sırada tamamlayan Nuggets, ilk turda Minnesota Timberwolves’ı 4-1, konferans yarı finalinde Phoenix Suns’ı 4-2, konferans finalinde ise Los Angeles Lakers’ı 4-0 yenerek NBA Finali’ne yükselme başarısı göstermişti.

FİNALİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU NIKOLA JOKIC

NBA Finali’nin en değerli oyuncusu Denver Nuggets’tan Nikola Jokic seçildi. 28 yaşındaki oyuncu, final serisinde çıktığı 5 maçta 30.2 sayı, 14.0 ribaund, 7.2 asist ortalamaları yakalayarak bu ödülü kazanma başarısı gösterdi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca 2002 yılında NBA Finali’nin en değerli oyuncusu seçilen Shaquille O’Neal’ın ardından bu ödülü kazanan ilk pivot oldu. Jokic, play-off boyunca en fazla sayı atan, en fazla ribaund alan ve en fazla asist yapan oyuncu olarak büyük bir başarıya da imza attı.

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NBAde Nikola Jokicin film gibi başarı hikayesi 41. sıradan draft edildi, Shaquille ONealdan sonra bir ilki başardı... Günde 2-3 litre kola içerdim

41. SIRADAN DRAFT EDİLDİ, TARİH YAZDI

Nikola Jokic, ilk 15 sıranın dışında draft edilen oyuncular arasında hem Finaller MVP'si hem de normal sezon MVP'si seçilen ilk oyuncu oldu. Yıldız oyuncu böylece NBA tarihinde Finaller MVP’si kazanmış en düşük sıradan draft edilen oyuncu oldu. Nikola Jokic, 2014 draftında ikinci tur 41. sıradan seçilmişti.

NBA'İN EN YÜKSEK KONTRATI ELİNDE

NBA'de son iki normal sezonun MVP'si seçilen ve şampiyonlukla birlikte finallerin de MVP'si olan Nikola Jokic, takımı Denver Nuggets ile 5 yıl ve 264 milyon dolarlık sözleşmeye imza attmıştı. Bu imza, NBA tarihinin en yüksek ücretli anlaşması olarak tarihe geçmişti. Sırp yıldız, 2027/28 sezonunda 60 milyon dolarlık çıkış opsiyonuna sahip.

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NBAde Nikola Jokicin film gibi başarı hikayesi 41. sıradan draft edildi, Shaquille ONealdan sonra bir ilki başardı... Günde 2-3 litre kola içerdim

NIKOLA JOKIC'İN FİLM GİBİ HİKAYESİ

NBA tarihine geçen Nikola Jokic'in kariyer yolculuğu, beklenenden daha zorlu gelişti. Yalnızca çevresi değil, kendisi de bu seviyeye geleceğine çok fazla ihtimal vermemişti...

1995 yılında Sırbistan'da doğan Nikola Jokic, sporcu bir aileye sahip olsa da çocukluğu maddi açıdan zor şartlarda geçti. Büyük erkek kardeşi Strahinja Avrupa'da, küçük erkek kardeşi Nemanja ise ABD'de Detroit Mercy Üniversitesi'nde kolej basketbolu oynadı.

DRAFT SONRASI 1 YIL AVRUPA'DA KALDI

Basketbol kariyerine Vojvodina Srbijagas kulübünün genç takımında adım atan Jokic, dominant performansı ile Mega Vizura takımının ilgisini çekti ve 2012 yılında profesyonel basketbol kariyerine adım attı. Sezonun uzun kısmını genç takım ile geçiren Nikola Jokic, A takımı ile Sırbistan Ligi'nde de oynama şansı buldu. Bir yıl sonra takımda daha fazla zaman ve sorumluluk alan Nikola Jokic, o senenin sonunda 2014 NBA Draft'ına katıldı ve Denver Nuggets tarafından 41'inci sırada seçildi. Ancak bir yıl daha Mega Vizura takımında forma giymeye devam etti ve NBA kariyerine 2015 - 2016 sezonunda adım attı.

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TACO REKLAMI DETAYI

Jokic'in draft edildiği günle ilgili en ilginç detay ise, Jokic'in seçildiği esnada televizyonun yayından çıkıp taco reklamını yayına almasıydı.

NBAde Nikola Jokicin film gibi başarı hikayesi 41. sıradan draft edildi, Shaquille ONealdan sonra bir ilki başardı... Günde 2-3 litre kola içerdim

"BERBAT OYNADIM, BARCELONA TEKLİF YAPMADI"

NBA'e gitmeden önce Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Jokic, transferi öncesinde son bir maçta forma giydi. Sırp yıldız, bu maçta özellikle savunmada hiçbir varlık gösteremeyince Katalan ekibi transferi yapmaktan vazgeçti ve Jokic Mega Vizura'da 1 yıl daha forma giydi. Cedevita Zagreb ile oynanan maçla ilgili olarak Jokic, "O maçta bana bir teklif yapmak için gelmişlerdi ancak ben çok kötü performans sergileyince teklifi beklemeye aldılar." açıklamasını yapmıştı.

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"HER GÜN 2-3 LİTRE KOLA İÇERDİM"

Ocak 2022'de Sırbistan'da bir röportaj veren Sırp yıldız, "Eskiden her gün 2 yada 3 litre kola içerdim. Son kolamı ABD'ye uçarken aldım ve sonrasında bir daha içmedim" diyerek önceliğini fiziğine vereceğini açıkça belirtti.

NBAde Nikola Jokicin film gibi başarı hikayesi 41. sıradan draft edildi, Shaquille ONealdan sonra bir ilki başardı... Günde 2-3 litre kola içerdim

İLK BAŞTA 35 KİLO VERDİ

Nikola Jokic, Amerika kariyeri öncesi tam 35 kilo verdi ve hantal görüntüsünden kurtulup NBA'in hızına ayak uydurmak için ilk ciddi adımını attı. Çok fazla oynamayı beklemese de çaylak sezonunu en iyiler arasında tamamlamayı başardı. NBA'e adım attığı ilk günden itibaren saha içerisinde fark yaratmaya başlayan ve tüm otoriteleri şaşkına çeviren Jokic, her yeni sezonda hem kişisel hem de takım istatistiklerini yükseltti. İlk yılında en iyi çaylak takımına seçilen Sırp yıldız, 2018/19 yılında hem All-Star hem de All-NBA Takımı'na seçildi ve geçen yıl da MVP ödülünün sahibi oldu.

"BAŞLANGIÇTA SADECE YER KAPLIYORDUM AMA..."

"İlk hafta antrenmanlarında zorlandım" diyen Sırp yıldız, "Tüm takım arkadaşlarım daha fizikli ve atletik oyunculardı. İstedikleri şekilde smaç yapabiliyorlardı ve onları gördükten sonra bir şekilde eve geri dönmek istedim. Başlangıçta sadece benchte yer kaplıyordum ama şimdi 7. sezonumdayım." diyerek NBA kariyerinin ilk dönemlerini özetledi.

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#Nba#Denver Nuggets#Miami Heat

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