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NBA'de görülmemiş olay! Sahaya girmeye çalışan kadını güvenlik görevlisi durdurdu

#NBA#NBA Playoffs#Luka Doncic
NBAde görülmemiş olay Sahaya girmeye çalışan kadını güvenlik görevlisi durdurdu

NBA play-offlarına Doğu ve Batı konferanslarında oynanan ikişer maçla devam edildi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a yenildi ve seri 3-1'e geldi. Kevin Durant ve Kyrie Irving'li Brooklyn Nets ise Boston Celtics karşısında süpürülmenin eşiğine geldi. Öte yandan Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies maçında sahaya girmeye çalışan bir kadını güvenlik görevlisinin müthiş bir refleksle durdurması gecenin olayı oldu.

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NBA play-offlarında heyecan, Bu gece Doğu ve Batı konferanslarında oynanan ikişer maçla devam etti.

Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın 1 dakika süre alıp istatistik katkısı yapmadığı maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Toronto Raptors'a 110-102 yenildi. Seride skor 3-1'e geldi, 76ers önde. 76ers'ta James Harden 22, Joel Embiid 21 sayıyla oynadı. Raptors'da ise Pascal Siakam 34 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle yıldızlaştı.

Utah Jazz son topta kazanıp seriyi eşitledi

Batı Konferansı'nın çekişmeli serisinde müthiş bir maç daha oynandı. Utah Jazz, Dallas Mavericks'i Rudy Gobert'in bitime 10 saniye kala bastığı smaçla 100-99 yendi ve seridi 2-2'de eşitledi. Utah'ta Jordan Clarkson 25, Donovan Mitchell 23 sayıyla, Rudy Gobert 17 sayı ve 15 ribauntla oynadı. Mavericks'te Luka Doncic'in 30 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.

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NBAde görülmemiş olay Sahaya girmeye çalışan kadını güvenlik görevlisi durdurdu

Kevin Durant ve Kyrie Irving süpürülme tehlikesinde!

Ligin en yetenekli ikilisi olarak gösterilen Kevin Durant - Kyrie Irving, süpürülme tehlikesiyle krşı karşıya. Brooklyn Nets, evinde Boston Celtics'e 109-103 yenilerek seride 3-0 geriye düştü. Boston Celtics'te Jayson Tatum 39 sayı, 5 ribaunt 6 asist ve 6 top çalma istatistikleri bularak kulüp tarihinde bunu yaşaran ilk oyuncu oldu. (35+sayı, 5+ ribaunt, 5+ asist, 5+ top çalma) Boston'da Jaylen Brown da 23 sayıyla skora katkı yaptı.

Nets'in mükemmel ikilisinden Kevin Durant 16 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle; Kyrie Irving ise 16 sayı, 9 asistle oynarken takımın en skoreri 26 sayıyla Bruce Brown Jr. oldu.

Boston Celtics 4. maçı kazanırsa Kevin Durant ve Kyrie Irving'li Brooklyn Nets'i 4-0 ile süpürecek.

Minnesota - Memphis serisi eşitlendi

Büyük çekişmeye sahne olan bir diğer serinin dördüncü maçında Minnesota Timberwolves evinde Memphis Grizzlies'i 119-118 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 33 sayı, 14 ribauntla yıldızlaştı. Grizzlies'de ise Desmond Bane'in 34 sayısı mağlubiyetin önüne geçemedi.

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Gecenin olayı: Güvenlik görevlisinin refleksi!

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies maçı sırasında saha kenarında ikinci sırada oturan bir kadın, bir anda sahaya girmek istedi, kadının biraz yanındaki güvenlik görevlisi, çok hızlı şekilde harekete geçerek kadını parkeye adım attığı anda yakaladı ve etkisiz hale getirdi. Olay sonrası oyun durdu, yerde derdest edilen kadın sürüklenerek sahadan çıkarıldı.

 

NBA Play-Off serilerinde son durum şu şekilde:

Doğu:

Miami Heat 2-1 Atlanta Hawks
Philadelphia 76ers 3-1 Toronto Raptors
Milwaukee Bucks 2-1 Chicago Bulls
Boston Celtics 3-0 Brooklyn Nets

Batı:

Phoenix Suns 2-1 New Orleans Pelicans
Dallas Mavericks 2-2 Utah Jazz
Golden State Warriors 3-0 Denver Nuggets
Memphis Grizzlies 2-2 Minnesota Timberwolves

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NBAde görülmemiş olay Sahaya girmeye çalışan kadını güvenlik görevlisi durdurdu

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#NBA#NBA Playoffs#Luka Doncic

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