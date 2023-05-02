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NBA'de Gecenin Sonuçları: Philadelphia, Boston karşısında serinin ilk maçını kazandı

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#Amerikan Basketbol Ligi#NBA Playoffs#Philadelphia 76Ers
NBAde Gecenin Sonuçları: Philadelphia, Boston karşısında serinin ilk maçını kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 09:54

NBA play-off’larında heyecan 2 karşılaşma ile devam etti.

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Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Philadelphia 76ers, konuk olduğu Boston Celtics’i 119-115 mağlup etti ve seriye galibiyetle başladı.

Philadelphia’da James Harden 45 sayı ve 6 asist, Tyrese Maxey 26 sayı, Tobias Harris de 18 sayıyla mücadele etti.

NBAde Gecenin Sonuçları: Philadelphia, Boston karşısında serinin ilk maçını kazandı

Boston’da ise Jayson Tatum’un 39 sayı ve 11 ribaundu, Jaylen Brown’un 23 sayı ve 6 ribaundu, Malcolm Brogdon’un da 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Serinin 2. maçı, 3 Mayıs’ta yine Boston’un sahasında oynanacak.

Denver, Phoenix’i yenerek seriyi 2-0 yaptı

Batı Konferansı play-off yarı final ikinci maçında Denver Nuggets, evinde Phoenix Suns’ı 97-87’lik skorla yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

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Denver’da Nikola Jokic 39 sayı ve 16 ribaundluk double-double performansıyla takımını galibiyete taşıdı. Aaron Gordon 16 sayı, Kentavious Caldwell-Pope da 14 sayıyla katkı verdi.

NBAde Gecenin Sonuçları: Philadelphia, Boston karşısında serinin ilk maçını kazandı

Phoenix’de ise Devin Booker 35 sayı ve 6 asist, Kevin Durant 24 sayı ve 8 ribaund, Deandre Ayton da 14 sayı ve 8 ribaundla oynadı.

Serinin 3. karşılaşması, 5 Mayıs’ta Phoenix’in ev sahipliğinde yapılacak.

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#Amerikan Basketbol Ligi#NBA Playoffs#Philadelphia 76Ers

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