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NBA'de Gecenin Sonuçları: Boston'dan Cleveland'a 25 sayı fark

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#NBA Playoffs#Boston Celtics#NBA
NBAde Gecenin Sonuçları: Bostondan Clevelanda 25 sayı fark
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 10:45

NBA play-off yarı finallerinde heyecan iki karşılaşma ile devam etti.

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Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, evinde mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 120-95'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Boston'da Jaylen Brown 32 sayı, 6 ribaund, Derrick White 25 sayı, 5 ribaund ve Jayson Tatum da 18 sayı, 11 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi.

Cleveland'da ise Donovan Mitchell'ın 33 sayı, 6 ribaundu ve Evan Mobley'in de 17 sayı, 13 ribaundluk double double performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBAde Gecenin Sonuçları: Bostondan Clevelanda 25 sayı fark


Oklahoma City Thunder seriye önde başladı

Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 117-95'lik skorla yendi ve seriyi 1-0 yaptı.

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Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 29 sayı, 9 ribaund ve 9 asist, Chet Holmgren 19 ve Jalen Williams da 18 sayı ile müsabakayı tamamladı.

Dallas'ta ise Kyrie Irving 20 sayı, 3 asist ve Luka Doncic de 19 sayı, 9 asistle oynadı.

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#NBA Playoffs#Boston Celtics#NBA

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