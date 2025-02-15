NBA All-Star'da mücadele edecek son takım ve eşleşmeler belli oldu

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Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyeceği Amerikan Basketbol Ligi ( NBA ) All-Star 2025 organizasyonunda yükselen yıldızlar maçlarının ardından All-Star'da yer alacak son takım ve eşleşmeler belli oldu .

Kadrolarında çaylak ve ikinci yıl basketbolcuları ile NBA Gelişim Ligi oyuncularını barındıran takım ların karşılaştığı yükselen yıldızlar maçları, dört takım ın 3 maç yaptığı mini turnuva olarak düzenlendi ve final mücadele sini kazanan C Takım ı 4. ekip olarak All-Star'a katılma hakkı elde etti.

Organizasyondaki bu son ekip, yorumcu ve eski basketbolcu Candace Parker'ın genel menajerliğinde Candace Takım ı adıyla boy gösterecek.

Yükselen yıldızlar maçlarında alınan son uçlar şu şekilde:

1. maç (Yarı final): C Takım ı-T Takım ı: 40-34

2. maç (Yarı final): NBA Gelişim Ligi Takım ı-M Takım ı: 40-39



3. maç (Final): C Takım ı- NBA Gelişim Ligi Takım ı: 25-14





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Organizasyonun son etkinliği 74. NBA All-Star mini turnuvası, 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.

All-Star karşılaşması, ilk kez 4 takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve bir final) kapsayacak.

Genel menajer olarak belirlenen NBA yorumcuları ve eski basketbolcular Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith'in 24 kişilik havuzdan oluşturduğu 3 takım , All-Star'da yer alacak. Organizasyondaki 4. ekip ise yorumcu ve eski basketbolcu Candace Parker'ın genel menajerliğinde Candace Takım ı adıyla boy gösterecek.

Yarı final ve final maçlarında hedef skor uygulaması geçerli olacak. Yarı finalde 40, finalde ise 25 sayıya ulaşan takım galip gelecek.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giyeceği Chuck'ın Global Yıldızlar Takım ı, ilk maçında Kenny'nin Genç Yıldızlar Takım ı ile karşılaşırken Shaq Takım ı ise Candace’in Yükselen Yıldızlar Takım ı ile mücadele edecek . Bu maçları kazanan takım lar, finalde karşı karşıya gelecek.

Yarı final ve final maçları programı şu şekilde:

1. maç (Yarı final): Kenny'nin Genç Yıldızlar Takım ı - Chuck'ın Global Yıldızlar Takım ı

2. maç (Yarı final): Shaq Takım ı - Candace’in Yükselen Yıldızlar Takım ı

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3. maç (Final): Yarı final maçlarını kazanan takım lar

ALL-STAR MAÇI KADROLARI

NBA All-Star maçının kadroları şu şekilde:

Shaq Takım ı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Jay son Tatum, Jaylen Brown (Boston Celtics), Kevin Durant (Phoenix Suns), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), James Harden (Los Angeles Clippers), Kyrie Irving (Dallas Ma ve ricks)

Kenny Takım ı: Anthony Edwards (Minnesota Timberwol ve s), Jalen Brun son (New York Knicks), Jaren Jack son Jr (Memphis Grizzlies), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder), Darius Garland, Evan Mobley (Cle ve land Cavaliers), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyler Herro (Miami Heat)

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Chuck Takım ı: Alperen Şengün (Houston Rockets), Nikola Jokic (Den ve r Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwol ve s), Donovan Mitchell (Cle ve land Cavaliers), Trae Young (Atlanta Hawks)