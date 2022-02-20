NBA All-Star keyfi CANLI YAYINLA Misli.com'da! Hem iddaa oyna hem de canlı izle...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladı#Bill Gates
Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası! Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...#Fenerbahçe
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı#Unkapanı
Ukrayna krizinde ABDden bir iddia daha... Emri verdi'Ukrayna' krizinde ABD'den bir iddia daha... 'Emri verdi'#Ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli mesajlar Kongoya Covid-19 aşısı desteğiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar! Kongo'ya Covid-19 aşısı desteği#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüşCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüş!#Koronavirüs
Koronavirüs kâbus gibi üzerlerine çöktü Aynı aileden 9ncu kurbanKoronavirüs kâbus gibi üzerlerine çöktü! Aynı aileden 9'ncu kurban#Koronavirüs
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında penaltılarla güldüFenerbahçe, Hatayspor karşısında penaltılarla güldü#Fenerbahçe
Tuğçenin kâbusu olmuştu... Hapisten çıkıp yine dehşet saçtıTuğçe'nin kâbusu olmuştu... Hapisten çıkıp yine dehşet saçtı#Tuğçe Çelik
Yunanistandaki feribot faciasından kötü haber geldiYunanistan'daki feribot faciasından kötü haber geldi!#Yunanistan
Fenerbahçe Bekoyu 14 sayıyla yenen Anadolu Efes kupanın sahibi olduFenerbahçe Beko'yu 14 sayıyla yenen Anadolu Efes kupanın sahibi oldu#Fenerbahçe Beko
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 18 Martta gerçekleştirme kararı aldıkCumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Lider Trabzonspora 45 dakika yetti Alanyada farklı zaferLider Trabzonspor'a 45 dakika yetti! Alanya'da farklı zafer#Süper Lig
Prof. Dr. Şenden hava durumu uyarısı Yağış geri geliyor Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı! Yağış geri geliyor#Hava Durumu
Mustafa Sandalın nişan kıyafeti çok konuşulduMustafa Sandal'ın nişan kıyafeti çok konuşuldu#Mustafa Sandal
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

NBA All-Star keyfi CANLI YAYINLA Misli.com'da! Hem iddaa oyna hem de canlı izle...

#Misli.Com#İddaa#NBA All-Star
NBA All-Star keyfi CANLI YAYINLA Misli.comda Hem iddaa oyna hem de canlı izle...

Bu sezon 71.’si düzenlenecek olan NBA All-Star 2022, üç gün boyunca farklı yarışmalarla devam edecek. 21 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı 04.00’te ise Kevin Durant ve LeBron James’in takımları parkeye çıkarak All- Star karşılaşmasının galibini belirleyecekler. Basketbolun keyifli organizasyonlarından biri olan All Star’ın heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’dan yaşayabilirsiniz!

Haberin Devamı

İlandır

Tarihinde 3. Kez Cleveland’da düzenlenecek organizasyona bu sezon Cleveland Cavaliers ve Rocket Mortgage FieldHosue ev sahipliği yapacak. Bu sezon takımlara koçluk yapacak isimler ise Phoenix Suns’tan Monty Williams ve Miami Heat’ten Erik Spoelstra olarak belirlendi. 

Seyirciler tarafından verilen oyların ardından en çok oy toplayan Kevin Durant ve LeBron James, listeye giren 24 isim arasından ilk 5’lerini belirlediler. 

Team LeBron

  • LeBron James (Los Angeles Lakers)
  • Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
  • Nikola Jokić (Denver Nuggets)
  • DeMar DeRozan (Chicago Bulls)
  • Stephen Curry (Golden State Warriors)

Yedekler

  • Luka Doncic (Dallas Mavericks)
  • Darius Garland (Cleveland Cavaliers)
  • Chris Paul (Phoenix Suns)
  • Jimmy Butler (Miami Heat)
  • Donovan Mitchell (Utah Jazz)
  • Fred VanVleet (Toronto Raptors)
  • Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers) 

Team Durant

  • Andrew Wiggins (Golden State Warriors)
  • Jayson Tatum (Boston Celtics)
  • Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
  • Ja Morant (Memphis Grizzlies)
  • Trae Young (Atlanta Hawks)

Yedekler

  • Devin Booker (Phoenix Suns)
  • Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)
  • Zach LaVine (Chicago Bulls)
  • Dejounte Murray (San Antonio Spurs)
  • Khris Middleton (Milwaukee Bucks)
  • LaMelo Ball (Charlotte Hornets)
  • Rudy Gobert (Utah Jazz) 

NBA All-Star keyfi CANLI YAYINLA Misli.comda Hem iddaa oyna hem de canlı izle...

Seyircilerin oylarıyla seçilen ve kadrosunu oluşturan Kevin Durant, son dönemde yaşadığı sakatlık sebebiyle All Star organizasyonunda forma giyemeyecek. Bu sebeple yıldız oyuncu yerine kadroya LaMelo Ball dahil edildi.

Haberin Devamı

NBA All Star Formatı Nasıl Olacak?

NBA, geçtiğimiz senelerde 4 periyottan oluşan ve her periyotun 12 dakika sürdüğü karşılaşmalar yerine ilk 3 periyotun başında skorların sıfırlandığı ve son periyotta ise maç saatinin kapatıldığı ve final skoru belirlediği formatı uygulayacak.

  • Karşılaşmanın ilk 3 periyot skorları 0-0 ile başlayacak, periyotlar 12 dakika üzerinden oynanacak ve her periyot sonrasında skorlar sıfırlanacaktır
  • Son periyot için hedef skor, birinci-ikinci-üçüncü periyotları total sayıda önde bitiren takımın skorları toplanıp üzerine +24 sayı eklenerek
  • Son periyot olan 4. periyotun süresi olmayacak ve belirlenen hedef skora ulaşan ilk takım All-Star 2022 maçı galibi ilan edilecektir. 

Örnek:

  1. Çeyrek 38-24
  2. Çeyrek: 42-30
  3. Çeyrek: 20-38 
  • Çeyreğin sonunda LeBron ve Durant takımlarının kaydettiği toplam sayılar hesaplanır.
  • Örnek senaryoya göre ilk 3 çeyreğin toplamında LeBron takımının 100 – 92 önde olduğunu varsayarsak son çeyreğe toplam skorlarla geçiş yapılır.
  • Bu noktada önde olan takımın ilk 3 çeyrekte ulaştığı sayıya 24 sayı eklenerek final skoru elde edilir. Verilen örnek senaryoya göre maçı 124 sayıya ulaşan ilk takım kazanacaktır. 

Bu Sezon Neden Nihai Skora 24 Sayı Eklenecek?

NBA yönetimi, 2 sezon önce hayatını kaybeden ve kariyerinin son 10 sezonunda 24 numaralı formayı giyen Kobe Bryant’ı anmak için böyle bir karar aldı.

Herkes Misli.com'da, sen neredesin? Hemen üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

NBA All-Star keyfi CANLI YAYINLA Misli.comda Hem iddaa oyna hem de canlı izle...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#NBA All-Star

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle