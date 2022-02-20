NBA All-Star keyfi CANLI YAYINLA Misli.com'da! Hem iddaa oyna hem de canlı izle...

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Tarihinde 3. Kez Cleveland’da düzenlenecek organizasyona bu sezon Cleveland Cavaliers ve Rocket Mortgage FieldHosue ev sahipliği yapacak. Bu sezon takımlara koçluk yapacak isimler ise Phoenix Suns’tan Monty Williams ve Miami Heat’ten Erik Spoelstra olarak belirlendi.

Seyirciler tarafından verilen oyların ardından en çok oy toplayan Kevin Durant ve LeBron James, listeye giren 24 isim arasından ilk 5’lerini belirlediler.

Team LeBron

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Nikola Jokić (Denver Nuggets)

DeMar DeRozan (Chicago Bulls)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Yedekler

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Chris Paul (Phoenix Suns)

Jimmy Butler (Miami Heat)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Fred VanVleet (Toronto Raptors)

Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers)

Team Durant

Andrew Wiggins (Golden State Warriors)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Yedekler

Devin Booker (Phoenix Suns)

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Zach LaVine (Chicago Bulls)

Dejounte Murray (San Antonio Spurs)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Seyircilerin oylarıyla seçilen ve kadrosunu oluşturan Kevin Durant, son dönemde yaşadığı sakatlık sebebiyle All Star organizasyonunda forma giyemeyecek. Bu sebeple yıldız oyuncu yerine kadroya LaMelo Ball dahil edildi.

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NBA All Star Formatı Nasıl Olacak?

NBA, geçtiğimiz senelerde 4 periyottan oluşan ve her periyotun 12 dakika sürdüğü karşılaşmalar yerine ilk 3 periyotun başında skorların sıfırlandığı ve son periyotta ise maç saatinin kapatıldığı ve final skoru belirlediği formatı uygulayacak.

Karşılaşmanın ilk 3 periyot skorları 0-0 ile başlayacak , periyotlar 12 dakika üzerinden oynanacak ve her periyot sonrasında skorlar sıfırlanacaktır

, periyotlar üzerinden oynanacak ve her periyot sonrasında Son periyot için hedef skor, birinci-ikinci-üçüncü periyotları total sayıda önde bitiren takımın skorları toplanıp üzerine +24 sayı eklenerek

Son periyot olan 4. periyotun süresi olmayacak ve belirlenen hedef skora ulaşan ilk takım All-Star 2022 maçı galibi ilan edilecektir.

Örnek:

Çeyrek 38-24 Çeyrek: 42-30 Çeyrek: 20-38

Çeyreğin sonunda LeBron ve Durant takımlarının kaydettiği toplam sayılar hesaplanır.

Örnek senaryoya göre ilk 3 çeyreğin toplamında LeBron takımının 100 – 92 önde olduğunu varsayarsak son çeyreğe toplam skorlarla geçiş yapılır.

Bu noktada önde olan takımın ilk 3 çeyrekte ulaştığı sayıya 24 sayı eklenerek final skoru elde edilir. Verilen örnek senaryoya göre maçı 124 sayıya ulaşan ilk takım kazanacaktır.

Bu Sezon Neden Nihai Skora 24 Sayı Eklenecek?

NBA yönetimi, 2 sezon önce hayatını kaybeden ve kariyerinin son 10 sezonunda 24 numaralı formayı giyen Kobe Bryant’ı anmak için böyle bir karar aldı.

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