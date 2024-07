MotoGP'de Almanya GP'sini Francesco Bagnaia kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. mücadelesi, Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.

İspanyol pilot Jorge Martin'in yarış dışı kalmasının ardından Bagnaia, elde ettiği bu zaferle zirveye oturdu.

Son iki yılın şampiyonu Bagnaia, 40 dakika 40.063 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak üst üste 4. etap galibiyetini elde etti.

Gresini Racing takımındaki İspanyol kardeşlerden Marc Marquez, liderin 3.804 saniye gerisinde ikinci ve Alex Marquez ise 4.334 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

