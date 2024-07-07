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MotoGP'de Almanya GP'sini Francesco Bagnaia kazandı

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#Motogp#Almanya GP#Francesco Bagnaia
MotoGPde Almanya GPsini Francesco Bagnaia kazandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 18:03

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 9. etabı olan Almanya GP'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia ilk sırada bitirdi.

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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. mücadelesi, Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.

İspanyol pilot Jorge Martin'in yarış dışı kalmasının ardından Bagnaia, elde ettiği bu zaferle zirveye oturdu.

Son iki yılın şampiyonu Bagnaia, 40 dakika 40.063 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak üst üste 4. etap galibiyetini elde etti.

Gresini Racing takımındaki İspanyol kardeşlerden Marc Marquez, liderin 3.804 saniye gerisinde ikinci ve Alex Marquez ise 4.334 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

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Sezonun 10. yarışı, 4 Temmuz'da İngiltere'de düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 222 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 212

3. Marc Marquez (İspanya): 166

4. Enea Bastianini (İtalya): 155

5. Maverick Vinales (İspanya): 125

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#Motogp#Almanya GP#Francesco Bagnaia

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