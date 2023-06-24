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Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den sürpriz talip!

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#Transfer#Mostafa Mohamed#Galatasaray
Mostafa Mohamede Premier Ligden sürpriz talip
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 21:42

Nantes'ın geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan kiraladığı ve 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Mostafa Mohamed ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Nantes'a kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. 250 bin Euro'luk kiralama ücretinin yanı sıra genç forvetin 11 gol, 5 asistlik performansı sonrasında 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılırken 25 yaşındaki golcü, Nantes ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Nantes, Mohamed ile uzun soluklu bir anlaşma yapsa da Mısırlı oyuncu, kariyerine başka bir takımda devam edebilir.

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FATİH TERİM DÖNEMİ GALATASARAY'A GELDİ

Galatasaray'ın Fatih Terim döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Premier Lig'den Crystal Palace başta olmak üzere birçok kulübün transfer listesine giren başarılı oyuncu özellikle Fransız kulüplerinin ilgisini çekmişti.

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TORRENT GİTTİ, ÜÇÜNCÜ ALTERNATİF OLDU

Bordeaux'ya transfer olacakken son anda transferinden vazgeçilen Mostafa Mohamed, Domenec Torrent döneminde de zaman zaman çok iyi performans gösterdi. Okan Buruk'un teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Mauro Icardi ve Haris Seferovic'in transfer edilmesiyle Mostafa Mohamed bir anda üçüncü alternatif durumuna geldi, takımdan ayrıldı.

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

Galatasaray, Şubat 2021'de Mısır ekibi Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini Temmuz 2022'de 3.85 milyon Euro ödeyerek almıştı. Mohamed, ilk sezonunda 16 maçta attığı 8 golle dikkat çekmiş ancak geçtiğimiz sezon 27 karşılaşmada 7 golde kalarak beklenen katkıyı verememişti.

HER FIRSATTA FRANSA'YI İSTEDİ

Her fırsatta kariyerine Fransa'da devam etmek istediğini söyleyen yıldız oyuncu için sezon başında Nantes teklif yaptı. Fransız ekibi 250 bin Euro'ya kiraladığı yıldız oyuncu için sözleşmeye, 5 milyon 750 bin Euro'ya transfer etmek opsiyonu koydurdu.

DAHA YÜKSEK BONSERVİSLE SATIŞ

Mısırlı oyuncunun Galatasaray'a dönmesi bekleniyordu ancak Fransız ekibi, satın alma opsiyonunu kullanma kararı verdi ve genç forvetin bonservisini Galatasaray'dan aldı. Nantes Kulübü, Mohamed'in gelecek de daha yüksek bir bonservis karşılığında satarak kar etmeyi planladığı düşünülürken şaşırtıcı bir hamle geldi.

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PREMIER LİG'DEN TALİP VAR!

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Mısırlı golcünün Premier Lig için Nantes'tan ayrılabileceği öne sürüldü. Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın Mohamed ile ilgilendiği öne sürüldü. Premier Lig'in 25 yaşındaki futbolcunun ilgisini çekebilecek bir macera olduğu vurgulandı.

LILLE, DAVID'İN YERİNE DÜŞÜNÜYOR

Mostafa Mohamed'in Sheffield dışında Lille'in de transfer listesinde olduğu aktarıldı. Lille, Jonathan David'in takımdan ayrılması durumunda yerini 25 yaşındaki forvetle doldurmak istediği ifade edildi.

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#Transfer#Mostafa Mohamed#Galatasaray

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