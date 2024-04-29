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Montella'dan Fatih Terim'e ziyaret! Samet Akaydin ile de görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Milli Takım#Montella
Montelladan Fatih Terime ziyaret Samet Akaydin ile de görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 21:02

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fatih Terim ile görüşme yaparak Panathinaikos antrenmanını takip etti.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yunanistan'ın Panathinaikos takımının teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'i Atina'da ziyaret etti. Montella, eski A Milli Takım Teknik Direktörü Terim ile milli takımdan Türk, İtalyan ve Yunan futboluna uzanan geniş yelpazede baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Montella, daha sonra takımın antrenmanını takip etti ve milli oyuncu Samet Akaydin ile görüştü. İtalyan teknik adam, Fiorentina'da görev yaptığı dönemdeki oyuncularından olan, şimdi ise Panathinaikos'ta forma giyen Bartomiej Drgowski ve Vitor Hugo ile bir süre sohbet etti.

Antrenmanın ardından öğle yemeğini de Terim ve teknik ekibi ile yiyen Montella, daha sonra tesislerden ayrıldı.

Montelladan Fatih Terime ziyaret Samet Akaydin ile de görüştü

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#Futbol#Milli Takım#Montella

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