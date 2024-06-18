Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi

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EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 ile geçen Milli Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella maçı değerlendirdi.

"FEDAKARLIKLARIMIZIN KARŞILIĞINI ALDIK"

Çok mutluyuz. Bugün fazlasıyla tesadüflerin birleştiği bir gündü. Bayramımız, galibiyetimiz, doğum günüm... Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu an keyifliyiz. Yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız.

"TÜRK MİLLETİNE, ENES VE OZAN'A ARMAĞAN OLSUN"

Tüm Türk milletine bu galibiyet armağan olsun. Sonrasında Enes ve Ozan'a armağan olsun, ciddi sakatlıklarla evde kalmak zorunda kaldılar. Türk milleti bizi güçlü kılıyor, böyle devam etsin lütfen.

"HAYATIMIN EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Çok detaylı bakmamız gerekiyor. İlk 30 dakika çok hızlıydık, aksiyonlarımız vardı. Golle sonuçlandı ama gole bakınca Ferdi ortalıyor, Mert bitiriyor. İki bekimizle gole attık. Sonrasında Arda'nın Kerem'in golleri muhteşem. Çok mutluyuz. Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi bu galibiyet oldu.