Mo Farah'ın eski antrenörünün men cezası onandı

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CAS'tan yapılan açıklamada, doping programı yönetme ve sporcuları yasaklı maddeye teşvik etme gerekçeleriyle ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA) tarafından 2019'da spordan 4 yıl men edilen Salazar ve ekibinde yer alan Dr. Jeffrey Brown'ın, cezaya yaptığı itirazın kabul edilmediği belirtildi.

Yasaklı testosteron gibi maddeleri sporcuların temin etmesini sağlamakla suçlanan Salazar, Büyük Britanya tarihinin en başarılı atleti sayılan Farah'ı, kariyerinin en parlak dönemi 2011-2017 yılları arasında çalıştırmıştı. Farah, bu dönemde 5 bin ve 10 bin metre kategorilerinde 4 olimpiyat, 6 dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Farah ise o dönem hakkında çıkan doping iddialarını yalanlayarak, "Bana karşı bir suçlama yok. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Tüm iddialar Alberto Salazar'la ilgili, içinde Muhammed Farah yok." ifadelerini kullanmıştı.

Alberto Salazar, 2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler 1500 metrede altın madalya kazanan ABD'li atlet Matthew Centrowitz'in de bir dönem antrenörlüğünü üstlenmişti.