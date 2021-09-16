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Mo Farah'ın eski antrenörünün men cezası onandı

#Alberto Salazar#Mo Farah#Doping
Mo Farahın eski antrenörünün men cezası onandı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), dünya ve olimpiyat şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah'ı da bir dönem çalıştıran ABD'li antrenör Alberto Salazar'ın, doping ihlali nedeniyle spordan aldığı 4 yıl men cezasını onadı.

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CAS'tan yapılan açıklamada, doping programı yönetme ve sporcuları yasaklı maddeye teşvik etme gerekçeleriyle ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA) tarafından 2019'da spordan 4 yıl men edilen Salazar ve ekibinde yer alan Dr. Jeffrey Brown'ın, cezaya yaptığı itirazın kabul edilmediği belirtildi.

Yasaklı testosteron gibi maddeleri sporcuların temin etmesini sağlamakla suçlanan Salazar, Büyük Britanya tarihinin en başarılı atleti sayılan Farah'ı, kariyerinin en parlak dönemi 2011-2017 yılları arasında çalıştırmıştı. Farah, bu dönemde 5 bin ve 10 bin metre kategorilerinde 4 olimpiyat, 6 dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Mo Farahın eski antrenörünün men cezası onandı

Farah ise o dönem hakkında çıkan doping iddialarını yalanlayarak, "Bana karşı bir suçlama yok. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Tüm iddialar Alberto Salazar'la ilgili, içinde Muhammed Farah yok." ifadelerini kullanmıştı.

Alberto Salazar, 2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler 1500 metrede altın madalya kazanan ABD'li atlet Matthew Centrowitz'in de bir dönem antrenörlüğünü üstlenmişti.

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#Alberto Salazar#Mo Farah#Doping