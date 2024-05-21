Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (21 Mayıs 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri…

Göteborg – Mjallby: Maç Sonucu 2 (2.81 yerine 2.86)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Göteborg – Mjallby karşılaşmasında Misli yazarı Efe Şahin, karşılaşmadan Mjallby’nin galip ayrılmasını bekliyor.

Misli Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Mjallby sezon başındaki savunma sorunlarını ve gol bulma konusundaki yaratıcılık problemlerini geride bırakmış gibi gözüküyor. Son maçında 3-4-3 yerine 3-5-2 oynayarak Hammarby’nin oyun kurmasını güçleştirip, hücumda çok daha kalabalık ve doğru yerleşip rakibine baskı kurmayı başardı. Göteborg son maçında çok daha derli toplu olsa da Mjallby karşısında topla oynamaya uzun süre devam edemezler. Mjallby galibiyeti beklediğim bir maç olacak.

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Rodez – Paris FC: Karşılıklı Gol Var (1.61 yerine 1.64)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçenekleri bulunan Rodez – Paris FC karşılaşmasında Misli yazarı Yusuf Kenan Çalık, karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Yusuf Kenan Çalık’ın Yorumu

Ligue 1'e çıkmak için play off mücadeleleri tek maç üzerinden oynanıyor. Sezon başında Rodez'i buralarda görmeyi sürpriz olarak değerlendirebilirdik ancak ev sahibi takım özellikle son bölümü çok formda geçirdi. Rodez'de as kaleci M'pasi'nin sakatlık sorunu devam ediyor. Paris FC şubat ile nisan aylarının arasında muazzam bir görüntü çizdi. Son 5 haftada yapılan kritik puan kayıpları olmasa, belki de direkt çıkma adayı olabilirlerdi. Konuk takımda belki de sezonun en iyi oyuncusu Kebbal'in durumu belirsiz. En golcü isimlerden Hamel de sakat. İki takım da tempolu ve geniş alanı kullandıkları bir futbol tercih ediyor. İki takımın da 90 dakika içinde gol bulmasını bekliyorum.

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Basel – Yverdon: Karşılıklı Gol Var (1.47 yerine 1.49)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçeneği bulunan Basel – Yverdon karşılaşmasında Misli yazarı Zülal Pehlivan, karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Zülal Pehlivan’ın Yorumu

Basel küme düşme grubunun sert takımlarından. Normal sezonda uzun bir süre problemler yaşayıp sıralamada geriye düşseler de bir şekilde toparlamayı başardılar. 3 lig maçında ve grup maçlarında mağlubiyet yaşamadılar. Ayrıca grup maçlarında çıktığı 4 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Basel ekipten lider olarak çıkabilir. Yverdon ise Luzern karşısında aldığı galibiyetle hala tehlike yarattığı mesajını veriyor. Savunması zayıf bir takım olsa da gol yollarında problem de yaşamayan bir takım. İki takımın da skora etki etmesini bekliyorum.

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