Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (18 Mayıs 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri…

Beşiktaş – Hatayspor: Karşılıklı Gol Var (1.45 yerine 1.47)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Beşiktaş – Hatayspor karşılaşmasında Misli yazarı Cengiz İzmitli, karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Başakşehir ile Trabzonspor'un oynadığı haftada, Beşiktaş'ın konuğu düşme potasındaki Hatayspor olacak... Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ligi hâlâ dördüncü bitirebilme şansına sahip. Önümüzdeki hafta arası kupa finali de oynayacak... Hatayspor ise son 2 maçta 4 puan (1G 1B) çıkarınca ligde kalma adına heveslendi. Düşme hattında herkes birbiriyle oynarken Beşiktaş'ın kupa finalini daha çok düşünmesini umacaklar... Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Rachid Ghezzal yok. Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain ve Vincent Aboubakar döndü. Jackson Muleka (şüpheli) ve Semih Kılıçsoy (dedesi vefat etti) maç saati netleşecek... Hatayspor'da Nikola Maksimovic ve Rigoberto Rivas sakat. Doğukan Sinik (sarı kart) ve Faouzi Ghoulam (sarı kart) cezalı... Hatayspor son 4 maçının tamamında gol buldu. Ligde kalmak için son kozlarını oynarken Beşiktaş'ın aklının kupada olmasını kullanabilirler. "KG VAR" denenir.

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Gaziantep – Fatih Karagümrük: Karşılıklı Gol Var (1.42 yerine 1.44)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Gaziantep – Fatih Karagümrük karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Küme düşme potasındaki 7 takımın 6'sı bu hafta birbirleriyle oynuyor fakat bu maçın önemi çok başka. Kaybeden taraf, ligde kalma umutlarını iyice azaltacak. Beraberlik kimseye yaramaz. Taraf bahsinden ziyade KG Var bahsini tercih edeceğim. İlk yarıda dengeli bir maç olabilir fakat ikinci yarıda iki takım da maksimum riski alacaktır. Ev sahibinde en büyük eksik, cezalı Draguş. Karagümrük'te Feghouli'nin yanı sıra Veseli yok. Mental problemler yaşayan Emre Mor'un olup olmayacağı ise net değil.

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Başakşehir – Trabzonspor: Karşılıklı Gol Var (1.46 yerine 1.48)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Başakşehir – Trabzonspor karşılaşmasında Misli yazarı Sezer Kenar, karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Sezer Kenar’ın Yorumu

Süper Lig'de 3.lük mücadelesi veren Başakşehir ve Trabzonspor, İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Özellikle Trabzonspor bu sezon gollü maçlara imza attı, son 10 maçlarının 7'sinde karşılıklı goller atıldı. Başakşehir'in de son 7 maçının 5'i benzer şekilde sonuçlandı. Başakşehir’in hocası Çağdaş Atan cezası nedeniyle sahada olmayacak. Trabzon’da ise Trezeguet’in sakatlığı sebebiyle oynama ihtimali düşük. İki takımın da hedefleri doğrultusunda atak bir oyun oynamasını bekliyorum. Karşılıklı gollerin atılacağı seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum.

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