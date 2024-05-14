Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (14 Mayıs 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri…

Osasuna - Mallorca: Maç Sonucu X (2.56 yerine 2.61)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçenekleri bulunan Osasuna - Mallorca karşılaşmasında Misli yazarı Aykut Aydın, dengenin bozulmayacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Yorumu

LaLiga’da hedefsiz kaldıktan sonra galibiyeti unutan Osasuna, önemli eksiklerine rağmen Bilbao deplasmanından puan almayı başardı. Mallorca ise Las Palmas galibiyetiyle rahat bir nefes aldı ve kümede kalmayı büyük oranda başardı kanımca. Yine de Cadiz’in Sevilla deplasmanında takılmasını bekledikleri hafta içinde 1 puan alıp tamamen kafalarını rahatlatmak isteyeceklerdir. Ante Budimir ve Vedat Muriqi gibi iki devin yokluğu hücum anlamında iki takımı da zayıflatan unsurlar. Yüksek oranıyla beraberlik deneyeceğim bir karşılaşma.

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Mlada Boleslav - Slovacko: Maç Sonucu 1 (1.64 yerine 1. 67)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Mlada Boleslav - Slovacko karşılaşmasında Misli yazarı Tuna Yurdakul’un tahmini ev sahibi ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Yazarı Tuna Yurdakul’un Yorumu

UEFA Konferans Ligi için 4. sıraya gözünü diken Boleslav ekibi, son Banik galibiyeti ile rahat bir nefes aldı. Slovacko maçından sonra Sparta Prag ve Slavia Prag ile oynayacak ev sahibi ekibinin bu maçı kazanması onlar için zorunluluk haline geldi. Ev sahibi ekibinin zor da olsa bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Oran yükseltmek isteyenler 2,5 gol üstü ve ev sahibi kazanır seçeneğini deneyebilir.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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