Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (12 Mayıs 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri…

Alanyaspor – Beşiktaş: Maç Sonucu 1 (2.26 yerine 2.30)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Oyun olarak da takım formu olarak da Alanyaspor, Beşiktaş’ın önünde. Üstelik Siyah-Beyazlılar’da Rashica, Ghezzal ve Semih Kılıçsoy gibi 3 önemli hücum kozu yok. Ayrıca stoper Colley ile Musrati de cezalı. Evinde Kasım ayından bu yana tek yenilgisini Galatasaray karşısında alan Alanyaspor’u bu maçta galibiyete yakın görüyorum. Furkan Bayır dışında tam kadrolar.

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Sivasspor – Başakşehir: Karşılıklı Gol Var (1.62 yerine 1.65)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Sivasspor - Başakşehir karşılaşmasında Misli yazarı Cengiz İzmitli, karşılıklı gol var seçeneğini öneriyor.

Misli Yazarı Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Son 4 haftayı firesiz geçen Başakşehir, Beşiktaş'tan dördüncülüğü aldı. Üçüncülük için de Trabzonspor'un hatasını bekliyor. Son haftaların formda ismi Pelkas, Kasımpaşa maçının ilk yarısında sakatlanmıştı. Durumu belirsiz. Opooku da ikinci yarı sakatlanmıştı; onu hafta arası antrenman fotolarında gördük. Oynayabilir... Sivasspor ise 4 maçta 10 puan topladığı bir dönemden geçip Avrupa için ümitlenmişti ancak Galatasaray'a 6-1 kaybedince, o defteri de kapattı diyebiliriz. Son 3 hafta, o hedefe uzaklık 6 puan. Kendi maçlarını kazansalar bile rakiplerin puan kaybı şart; çok çok zor artık. Hakan Arslan belirsiz. Burak Kapacak yok... Pelkas oynamasa da Başakşehir gol(ler) bulabilir. Geçen hafta sürpriz şekilde Piatek oynamadı, takımın düzeninde bir değişiklik gözlemlemedim. Sivasspor da hedefsiz gibi dursa da iç sahada boş geçmez. "KG VAR" ideal.

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Atalanta - Roma: Karşılıklı Gol Var (1.47 yerine 1.49)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle & Canlı Sohbet” seçenekleri bulunan Atalanta - Roma karşılaşmasında Misli editörü Sezer Kenar, karşılıklı gol var seçeneğini tercih ediyor.

Misli Editörü Sezer Kenar’ın Yorumu

Hafta içi mesaisi yapan iki ekip Serie A’da oldukça kritik bir maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı sonrası 5 İtalyan ekibi seneye Şampiyonlar Ligi’nde olacak. Bu sebeple 5.’lik adına oldukça önemli bir mücadele. Atalanta, Marsilya’yı eleyerek Avrupa Ligi’nde final coşkusu yaşarken Roma ise Leverkusen ile fırsat da yakaladığı maçta 2-2 berabere kalarak elendi. Atalanta sezon genelinde özellikle de evinde iyi hücum performansıyla dikkat çeken bir ekip oldu. Gian Piero Gasperini yönetiminde son dönemde hem ligde hem Avrupa’da vites yükselttiler. Roma için de De Rossi sonrası iyi şeyler söyleyebiliriz. Daha istekli ve coşkulu oynuyorlar. Son 3 maçlarında karşılıklı goller izledik. Atalanta’nın da son 10 maçının 7’sinde karşılıklı goller atıldı. Bu maç için de karşılıklı gol var seçeneği uygun gözüküyor.

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