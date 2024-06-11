Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (11 Haziran 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri…

Litvanya - Estonya: Karşılıklı Gol Var (1.54 yerine 1.57)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Litvanya – Estonya karşılaşmasında Misli yazarı Barış Keklik, iki ekibin de karşılıklı goller bulmasını bekliyor.

Misli Yazarı Barış Keklik’in Yorumu

Avrupa Baltık Kupası finaline Letonya'yı 2-0 yenerek gelen Litvanya, Faroe Adaları'nı 4-1 gibi rahat ve net bir skorla geçen Estonya ile karşılaşacak. İki ekibin de gerek kadro gerek de sistemlerinin oturmuş olduğunu söylemek doğru olmaz. Hazırlık maçlarında da pek olumlu sonuçlar alamayan Estonya'nın bu maçta da Litvanya karşısında direnmesi kolay olmayabilir. Litvanya'yı favori olarak görsem de iki ekibin de golcüleri kaliteli. Ben, taraf bahsi yerine karşılıklı gol bahsini öneriyorum.

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Angola - Kamerun: Maç Sonucu 2 (2.34 yerine 2.38)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Angola - Kamerun karşılaşmasında Misli yazarı Halil İbrahim Ağış’ın tahmini konuk ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Yazarı Halil İbrahim Ağış’ın Yorumu

Grupta ilk 2 maçında sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Angola son karşılaştığı Esvatini karşısında 1-0 kazanarak ilk galibiyetini elde etti. Hücumda skor üretmekte zorlanan ev sahibi ekip savunma ağırlıklı bir futbol sergileyip puan almaya çalışıyor. Fakat bu karşılaşmada güçlü rakibine karşı işleri kolay olmayacak. Kamerun ise son karşılaşmada oynadığı Yeşil Burun önünde Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'ın muhteşem futbolu ve attığı 2 golle mücadeleyi 4-1 kazanıp liderlik koltuğuna oturdu. Bu galibiyetle moral yakalayan ve yönetim içinde krizi çözen Kamerun yüksek moralle mücadeleye başlayarak bu karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmasını bekliyorum.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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