Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (1 Mayıs 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri…

B. Dortmund – Paris Saint Germain: İlk Yarı Karşılıklı Gol Var (3.04 yerine 3.10)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan B. Dortmund – Paris Saint Germain karşılaşmasında Misli yazarı Tuna Yurdakul, karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı gollerin atılmasını bekliyor.

Misli Yazarı Tuna Yurdakul’un Yorumu

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gollü geçmesini beklenen maçlardan bir tanesi. Alman ekibi savunması ile ünlü Simeone'nin Madrid'ine son maçta sahada 4 gol atarak elemişti. Diğer tarafta deplasman ekibi ise turu Barcelona'ya 4 gol atarak İspanya'da almıştı. Normalde ideal tercihim bu maç için direkt kg var olur. Ama bugün bu maça tek maça bahis almak isteyenler için gollerin ilk yarıdan geleceğini düşünüyorum. Yüksek orandan ilk yarı karşılıklı gol var seçeneğini seçiyorum.

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Malmö – Djurgardens: Maç Sonucu 1 (1.39 yerine 1.41)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Malmö – Djurgardens karşılaşmasında Misli yazarı Efe Şahin, karşılaşmadan Malmö’nün galip ayrılmasını bekliyor.

Misli Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Malmö bu sezon ligde çıktığı 6 maçı da kazanarak lige harika bir giriş yaptı ve diğer takımlar arasındaki seviye farkını ortaya koymuş oldu. Takımın yıldızları Thelin, Botheim ve Nanasi takımın skor yükünü çekiyorlar. Bu sezon Avrupa elemelerinde de iyi bir performans göstereceklerini düşünüyorum. Djurgardens yine umutlarla başladığı sezonda beklediği gibi bir giriş yapamadı ve Avrupa elemeleri için mücadele edecekleri belli. Kupa finali öncesinde her iki takım da ligde Djurgardens’in stadında maça çıktı ve kazanan taraf Malmö olmuştu. Sonucun değişeceğini sanmıyorum. Malmö İsveç Kupasını normal sürede kazanarak müzesine götürecektir.

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Fenerbahçe – AS Monaco: Maç Sonucu 1 (1.27 yerine 1.29)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Fenerbahçe – AS Monaco karşılaşmasında Misli yazarı Fatih Saboviç, karşılaşmadan Fenerbahçe’nin galip ayrılmasını bekliyor.

Misli Yazarı Fatih Saboviç’in Yorumu

Fenerbahçe Beko, Fransa'daki ilk maçı uzatma devresinin (normal süre 81-81 bitmişti) ardından 95-91 kazanıp, ikinci randevuyu 'kıl payı' geçişler sonucu 93-88 kaybetti. Seriyi Ataşehir'e 1-1 olarak taşıyıp saha avantajını elde eden sarı lacivertlilerde, Johnathan Motley'nin durumuna maç saatinde karar verilecek. Sezonun en iyilerinden biri olan Motley'nin boyalı alandaki yokluğu; Monaco'nun ilk iki mücadelede kaliteli uzunlarından biri olan Donatas Motiejunas'la Fenerbahçe pota altında 'maden' bulmasına yol açtı. Sertaç Şanlı'nın genel olarak etkisiz kalışı ile (ikinci maçta) sakatlanması ve Papagiannis'in oyun içi yaşadığı inişli çıkışlı performans grafiği; Okobo, Mike James ve Loyd gibi kısalarıyla skor yükünü taşıyan Monaco'ya pota altından da hamle fırsatı getirdi. Fransa'daki randevularda Sestina, Tyler Dorsey gibi isimleri 'şapkadan ekstra plan olarak çıkarabilen' koç Jasikevicius'un stratejileri, kapalı gişe Fenerbahçe tribünlerinin enerjisiyle birleşince; temsilcimizin galibiyete daha yakın olacağını düşünüyorum. Tercihim MS 1 olacak.

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