Misli editörleri, UEFA Avrupa Ligi finalini mercek altına aldı! Leverkusen neden kupaya yakın? Cevaplar burada...

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UEFA Avrupa Ligi’nde bugün final heyecanı yaşanacak.

Harika bir sezon geçiren ve Bundesliga’da şampiyon olan Xabi Alonso’nun ekibi Bayer Leverkusen ile Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta bugün saat 22.00’de kupayı almak için sahaya çıkacak.

İrlanda’nın Dublin şehrindeki Dublin Arena’da (Aviva Stadyumu) oynanacak karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Daha önce bu kupayı bir kez müzesine götüren Leverkusen (1987-88 sezonu) ikinci kez Avrupa Ligi finaline çıkacak. Atalanta ise tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında final oynayacak.

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1- Bayer Leverkusen’in durdurulamaz performansı

Xabi Alonso’nun Leverkusen’i bu sezon eşi benzerine çok nadir rastlanacak bir performans sergiliyor. Bu sezon hiçbir resmi maçını kaybetmeyen Alman ekibi, Bundesliga 34 maç sonunda 28 galibiyet, 6 beraberlikle 90 puan toplayarak tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Avrupa Ligi’nde de şu ana kadar toplam 12 maça çıkan Leverkusen; 9 galibiyet, 3 de beraberlik aldı. Almanya Kupası’nda da 25 Mayıs’ta finale çıkacak olan Leverkusen, bu turnuvada da şu ana kadar oynadığı 5 maçı kazandı. Bu sezon oynadığı 51 resmi maçta 143 gol atmayı başaran Siyah-Kırmızılı ekip, kalesinde ise sadece 39 gol gördü.

2- Leverkusen asla pes etmiyor

Bayer Leverkusen, bu sezon hiç yenilgi almamasını oyundan hiç kopmamasına yani oyun disiplinine borçlu. “Artık kaybettiler” denilen pek çok maçta, duraklamalarda golü veya golleri bularak yenilmezliklerini sürdürmeyi başardılar. Bu sezon tam 16 maçta 90+’da gelen gollerle muhteşem dönüşlere imza attılar. Hatta bu sebeple “asla kaybetmez” anlamına gelen “NeverLusen” ismini de aldılar.

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3- Xabi Alonso faktörü

Futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik direktörlük serüveninde de çok iyi işler çıkaran Xabi Alonso, bu finali kazanamasa bile yine de şu ana kadar harika bir iş çıkardı. Mourinho’nun da yıllar önce verdiği bir röportajda “İyi bir teknik direktör olacak.” dediği öğrencisi Alonso, iyi bir stratejist olduğu bu sezon aldığı galibiyetler ve geri dönüşlerle herkese gösterdi. Bundesliga’da Bayern Münih’in 11 yıllık saltanatını sonlandıran Xabi Alonso, Avrupa Ligi ve Almanya Kupası’nda da şampiyon olarak sezonu 3 kupayla bitirmeyi amaçlıyor. Futbolculuk döneminde de birçok başarıya imza atan İspanyol teknik direktör, Real Madrid ve Liverpool ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış; Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşamıştı. Lig şampiyonlukları da cabası… Yani Alonso, başarı için gerekli şeyleri iyi bilen bir teknik direktör.

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4- Alonso, her oyuncudan maksimum katkı alıyor

Bayer Leverkusen, muhteşem takım performansıyla da bu sezon pek çok ismi parlatmış durumda. Takımın oyun planına sadık kalması ve kazandıkça daha da özgüven kazanması bireysel performansları da olumlu etkiledi. Arsenal’den transfer edilen Granit Xhaka, takımın temposunu belirleyen ve pas kanallarını yöneten isim oldu. İki kanat bek Jeremie Frimpong ve Álex Grimaldo, bu sezon tüm resmi maçlarda 50’den fazla gole katkı verdi. Frimpong bu sezon 14 gole imza atarken 12 de asist yaptı. Grimaldo ise 12 gol, 19 asistle harika bir performans sergiledi. Takımın golcü ismi Victor Boniface, sakatlıklarla da uğraşmasına rağmen 21 gol atıp 10 da asist yaptı. Takımın genç yıldızı Florian Wirtz ise 18 gol, 20 asistlik performansıyla takımın en kilit ismi oldu.

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5- Leverkusen, Avrupa’da ve finallerde daha tecrübeli

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi’ni (eski adıyla UEFA Kupası) 1987-88 sezonunda kazanarak müzesine götürmeyi başarmıştı. Ayrıca Alman temsilcisi, 2001-02 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile final oynamış; maçı Zidane’nın unutulmaz vole golü sonrası 2-1 kaybetmişti. Almanya Kupası’nda da finaller oynama başarısı gösteren Leverkusen, bir kez de şampiyonluk elde etmişti. Atalanta ise Avrupa’da ilk kez bir finale çıkacakken; ülkesinde oynadığı finallerde de pek de iyi sonuçlar alamadı. İtalya Kupası’nı 1962-63 sezonunda kazanan Atalanta, 2018-19 ve 2020-21 sezonunda oynadığı finalleri kaybetmişti. Bu sezon da İtalya Kupası’nda final oynayan Atalanta, Juventus’a tek golle yenilerek mutlu sona ulaşamamıştı.

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Avrupa Ligi finali “Şampiyon Oranlar” ile Misli’de!

Atalanta – Bayer Leverkusen finalinde Misli, “Türkiye’nin En Yüksek Oranları”nı sunuyor. Misli’ye özel olarak Atalanta galibiyetine 3.76 yerine 3.98 oran verilirken; Leverkusen’in kazanmasına ise 1.61 yerine 1.83 oran veriliyor. Beraberliğin oranı ise 3.29’dan 3.51’e yükselmiş durumda.

** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Misli’den yeni üyelere 50 TL hediye!

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