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Millilerin ortak kampı tamamlandı

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#Euro2024#A Milli Takım#Serdar Saatçı
Millilerin ortak kampı tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 18:19

A Milli Takım ve Ümit Milli Takım’ın İtalya ve Polonya’da ortak kampı tamamlandı.

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İtalya ve Polonya’da ortak kamp yapan A Milli Takım ve Ümit Milli Takım’ın beraber yaptıkları çalışmalar sona erdi.

A Milli Takım’ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kampı için Almanya’ya gidişi, Ümit Milli Takım’ın ise Türkiye’ye dönüşü öncesinde iki takımın teknik heyet ve futbolcuları öğle yemeğinde bir araya geldi.

TFF Başkanvekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Ümit Milli Takım teknik heyet ve futbolcularına ortak kampa sağladıkları katkı için teşekkür ederek, gerek A Milli Takım gerekse Ümit Milli Takım’ın bu kamptan önemli faydalar sağladığını belirttiler. Daha sonra Ümit Milli Takım oyuncuları, EURO 2024’te mücadele edecek A Milli Takım oyuncularına başarılar diledi.

SERDAR SAATÇI A MİLLİ TAKIM KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

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Alınan kararla Portekiz’in Braga kulübünde forma giyen Ümit Milli Takım oyuncusu Serdar Saatçı, A Milli Takım’ın Almanya’daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover’e yolculuk edecek kafileye dahil edildi.

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#Euro2024#A Milli Takım#Serdar Saatçı

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