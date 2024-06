Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den büyük başarı! WTA 500'de ilk ana tablo galibiyeti...

Almanya’nın başkenti Berlin’de çim kortta gerçekleşen ve ana tablosunda Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina gibi dünya tenisinin ilk 10 sıralamasından birçok ismin yer aldığı organizasyona elemelerden dahil olan temsilci Zeynep Sönmez, elemelerin ilk turunda dünya 27 numarası Dayana Yastremska’yı, elemelerin ikinci turunda dünya 99 numarası Emina Bektas’ı mağlup ederek ana tabloya yükselmişti.

Sönmez’in ana tablo ilk turda rakibi dünya 58 numarası Arantxa Rus oldu.

1 saat 43 dakika süren karşılaşmada Hollandalı Arantxa Rus’u 3-6, 6-2, 6-1 mağlup eden Zeynep ikinci tura adını yazdırdı.

Zeynep’in ikinci turda rakibi Maria Sakkari-Victoria Azarenka maçının galibi olacak.

Zeynep’in ikinci tur maçı 19 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

