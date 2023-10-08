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Milli Takım aday kadrosunda değişiklik! Ozan Kabak çıkarıldı, Rayyan Baniya dahil edildi

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#Milli Takım#Ozan Kabak#Baniya
Milli Takım aday kadrosunda değişiklik Ozan Kabak çıkarıldı, Rayyan Baniya dahil edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 16:23

EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik oldu. Sakatlanan Ozan Kabak kadrodan çıkarılırken Trabzonspor'un stoperi Rayyan Baniya kadroya dahil edildi.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

EURO 2024 Elemeleri’nde Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul’da toplanacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Dün akşam Werder Bremen ile Hoffenheim’ın karşılaştığı müsabakadan omuz çıkığı sebebiyle ayrılan Ozan Kabak’a bugün Almanya’da çeşitli testler uygulandı. Yapılan testler sonucunda, Ozan’ın yaşadığı sakatlığın tedavisinin A Milli Takım kampı süresince tamamlanamayacağı anlaşıldığından, milli futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Ozan’ın yerine Trabzonspor’da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dâhil edildi. İtalya’nın Bologna kentinde doğan 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım’ın bu akşam İstanbul’da başlayacak kampında yerini alacak.

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MİLLİ TAKIMIMIZIN GÜNCEL KADROSU ŞU ŞEKİLDE

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rayyan Baniya, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA/FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

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#Milli Takım#Ozan Kabak#Baniya

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