Milli karateci Emir Buğra Gencan hayatını kaybetti

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Olay, 24 Şubat günü merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye 21 Yaş Altı Erkekler Karate Milli Takımı sporcusu Emir Buğra Gencan (20) idaresindeki motosiklet otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Gencen savrularak ağır yaralandı. Kaza sonrası Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gencan, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 84 kilo sıkletinde mücadele eden Gencan’ın vefatı, çevresini ve yakınlarını derin üzüntüye boğarken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli karateci Emir Buğra Gencan’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

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Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde mücadele eden 20 yaşındaki milli karatecimiz Emir Buğra Gencan’ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Vefat eden sporcumuza yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve karate camiasına başsağlığı diliyorum.”