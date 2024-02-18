Milli güreşçi Taha Akgül, 11. kez Avrupa şampiyonu

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Romanya’nın başkenti Bükreş’te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, finalde Geno Petriashvili’yi 5-4 mağlup etti ve 11. kez altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek ve Ukraynalı Murazi Mchedlidze’yi eleyerek yarı finalde Azerbaycan’dan Giorgi Meshvildishvil ile karşı karşıya geldi.

Meshvildishvil’i 10-0 mağlup eden Akgül, finalde Gürcü sporcu Geno Petriashvili’nin rakibi oldu.

Geno Petriashvili’yi fianlde 5-4 yenen Taha Akgül, altın madalyanın sahibi oldu. Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğu sayısını da 11’e çıkardı.

"SERBEST GÜREŞTE TARİHİ GÜNLER YAŞIYORUZ"

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli güreşçi Taha Akgül, "11. şampiyonluk, çok özveri ve emek var. Hanımımla, arkadaşlarıma konuşamıyorum, yemek yiyemiyorum. Çok zorlu bir süreç. Yükümüz çok ağır. 10 ile 11 arasında benim için çok büyük fark yok. Ne olursa olsun biz bir şampiyonaya giriyorsak, emek veriyorsak orada altın madalya ile bitirmek en büyük hedefimiz. Misyonumuz, görevimiz var. Grekoromen şampiyon oldu. Serbest takım olarak şampiyon olduk. Kadınlar ikinci oldu. Serbest güreşte tarihi günler yaşıyoruz. Olimpiyat önemli. Hafta kampa gireceğiz, çalışmalara devam. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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"HEDEFİM ORADA YİNE ALTIN MADALYA OLACAK"

Bu yaz düzenlenecek Olimpiyatlar için ise Akgül, "Aynı rakiplerim gelecek. Gürcü yine rakiplerimden biri olacak. Oradaki atmosfer çok farklı. Tecrübeliyim, olimpiyat şampiyonluğum, olimpiyat üçüncülüğüm var. O atmosferi kaldıracağımı düşünüyorum. Yeter ki iyi hazırlanayım. İnşallah hedefim orada yine altın madalya olacak" dedi.

BAKAN BAK, TAHA AKGÜL’Ü TELEFONLA ARAYARAK TEBRİK ETTİ



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Taha Akgül’ü telefonla arayıp tebrik etti.

Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda, serbest stil 125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili’yi 5-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın bak, mücadelenin ardından şampiyon güreşçi Taha Akgül’ü telefonla arayıp tebriklerini iletti.

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