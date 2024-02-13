Milli güreşçi Rıza Kayaalp rekorun kıyısından döndü: Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmak boynumuzun borcu oldu

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Grekoromen sporcu Rıza Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olmak için mindere çıktı. Finalde Rus rakibi Sergey Semenov'a kaybeden Kayaalp, gümüş madalyada kaldı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Romanya'da altın madalya kazanması durumunda 13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olarak tarihe geçecekti.

ALEKSANDR KARELİN'İ YAKALADI

12. Avrupa şampiyonluğunu geçen yıl Hırvatistan'da elde eden Rıza, Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olmuştu.

Rıza Kayaalp, final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 14'üncü kez final oynamasının tarihi bir başarı olduğunu anımsatan Rıza Kayaalp, "14'üncü finalimi yaptım. Çok istiyordum. Belki de bu yüzden de oldu diyebiliriz. 2-0 öne geçtiğimiz bir maç, bir anlık boşluğuma denk geldi diyebiliriz. Normalde bu oyunu yiyecek sporcu değilim. Maçı soğutmam gerekiyordu. Şampiyonluk hırsıyla oldu. Baskı kurmaya devam edecektik. Hayatta yemeyeğim bir oyunu yedik. Yapacak bir şey yok. Olimpiyatlara hazırlanacağız. Olimpiyat yoluna devam edeceğiz. 14'üncü final. Rekor için bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmak boynumuzun borcu oldu gibi. 12'nci şampiyonluğun sonunda 13'üncüyü kızımla kutlamak istedim. Kızımla şampiyonluğu yaşamak için gücümü de kullanmaya çalıştım. Ani bir boşluğuma geldi. Olmadı" diye konuştu.

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RIZA KAYAALP'E KIZI AY VERA'DAN KOCAMAN DESTEK

Final maçında mücadele boyunca babası Rıza Kayaalp'i tribünden destekleyen Ay Vera, müsabaka sonunda ise milli sporcunun en büyük destekçisi oldu.

Final maçında Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera sürekli olarak “Baba baba…” diyerek milli sporcuya destek olurken, elinde Türk Bayrağı’nı salladı. Eşi Zeynep Kayaalp de tribünde büyük bir heyecan içinde mücadaleyi takip etti. Rıza Kayaalp'ı müsabakanın ardından kızı ve eşi sarılarak teselli etti. 14’üncü kez final oynayan Rıza Kayaalp daha önce 12 kez kazandığı Avrupa Şampiyonluğunu 13’e çıkartamayarak rekorun eşiğinden döndü. Rus sporcu Karelin ve Rıza’nın 12’şer Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

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RIZA KAYALP’İN AİLESİ VE HEMŞEHRİLERİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Romanya’nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp’in grekoromen stil 130 kilogram finalinde Rus rakibi Sergei Semenov'e kaybetmesi, ailesini ve hemşehrilerini üzdü.

Romanya'da düzenlenen grekoromen stil 130 kilogram finalinde gümüş madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in final müsabakası, memleketi Yozgat'ta Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde izlendi. Kayaalp'in final müsabakasını annesi Sevgi, babası Kelami Kayaalp ve yakınları ile Belediye Başkanı Celal Köse, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve çok sayıda vatandaş takip etti.

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Heyecanın üst düzeyde olduğu karşılaşmada Rus rakibi Sergey Semenov'a tuşla yenilen Kayaalp, gümüş madalya elde etti. Karşılaşma sonunda milli güreşçinin ailesi ve salondakiler büyük üzüntü yaşadı.

Rıza Kayaalp’ten olimpiyat şampiyonluğu beklediklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Gönlümüz Rıza Kayaalp’in tekrardan Avrupa şampiyonu olmasından yanaydı. O bizim değerimiz, milli marşımızı çok kez söyletip al bayrağımızı göndere çektirdi. İnşallah olimpiyat şampiyonluğu ile bu işi süsler. Tabii ki burada şampiyonluk bekliyorduk, üzgünüz. Ailesi de çok üzüldü, inşallah ondan olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz.” dedi.