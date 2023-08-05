Milli futbolcu Ozan Kabak'a dev talip!

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Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen milli savunmacı Ozan Kabak'a, Serie A devi Milan'ın talip olduğu ileri sürüldü.

MİLAN'IN GÜNDEMİ OZAN KABAK

İtalyan gazetesi la Repubblica'nın haberine göre; Matteo Gabbia'nın Villarreal'e kiralık gönderilmesi ve Simon Kjaer'in takımda ayrılma ihtimalini göz önüne alan Milan, yeni bir defans oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmek istiyor.

BÜYÜK İLGİ

Milan'ın gündemindeki isim ise Torino ve Roma'nın da ilgilendiği Ozan Kabak olduğu belirtildi. 23 yaşındaki stopere özellikle Milan'ın oyuncu izleme şefi Geoffrey Moncada'nın büyük ilgi gösterdiği kaydedildi.

TRANSFERİN MALİYETİ

Hoffenheim'ın 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 10 ile 13 milyon dolar arasında bir bedel istediği belirtildi.

8 GOLE ETKİ ETTİ

Hoffenheim ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan, geçen sezon 33 maça çıktı. Bu maçlarda 4 gol 4 asistlik katkı yaptı.

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