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Milan, Giroud'nun kaleci olduğu maçı kazandı

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#Milan#Giroud#Serie A
Milan, Giroudnun kaleci olduğu maçı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 00:50

Milan, İtalya Serie A 8. hafta maçında deplasmanda Genoa'yı 1-0 yenerken Giroud karşılaşmayı kaleci olarak tamamladı.

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Milan, Serie A'nın 8. hafta maçında karşılaştığı Genoa'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Milan'ın galibiyet golünü 87. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

90+9. dakikada kırmızı kart gören Maignan'ın yerine değişiklik hakkı kalmayan Milan'da kaleye Giroud geçti.

Öte yandan Genoa'nın kalecisi Martinez de kırmızı kart gördü. Değişiklik hakkı bulunun ev sahibi ekipte yedek kaleci Leali oyuna girdi.

Bu sonuçla puanını 21'e yükselten Milan liderliğini sürdürdü. Genoa ise 8 puanla 15. sırada kaldı.

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#Milan#Giroud#Serie A

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