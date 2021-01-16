MHK, 4 büyükler, Başakşehir ve Bahattin Şimşek

Sezon başından bu yana Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) seyrini 4 döneme ayırabiliriz:

1- YENİ YÜZLERLE TANIŞMA DÖNEMİ

Tugay Kaan Numanoğlu, Turgut Doman, Yasin Kol, Erkan Özdamar gibi yeni isimleri görevlendirerek kamuoyunun takdirinin kazanıldığı dönem.

2- GENÇ JENERASYONUN YIPRATILDIĞI DÖNEM

Kariyerinde 10 maça çıkmamış isimleri derbiye ve çok zor maçlara atadıkları stratejik hata dönemi. 29 farklı hakemin düdük çalmasındaki güzelliğin MHK’yı sürüklediği en büyük yanılgı, ‘her hakemin her maçı yönetebileceği’ yaklaşımıydı. Seyircisiz oynamayı avantaj görme handikapı önemli rol oynadı.

3- HATAYI HATA İLE ÖRTMEYE ÇALIŞMA DÖNEMİ

Hataların bitmediği fakat hakemlerin bitmeye başladığı dönem. Gençlerin 4 büyükler ile Başakşehir’in menziline sunulduğu başarısız geçen maçlar oldu. Israrla hata yapanların arkasında duracağız diye aynı isimleri görevlendirmeye devam ettiler.

4- CEZALANDIRMA DÖNEMİ

VAR hataları sebep gösterilerek tebligat yapılmış hakemlerin görevden alınma dönemi. Ödül-ceza sisteminin uygulanmasına birden bire karar verildi. BB Erzurum-Gaziantep ve Galatasaray-Antalya maçlarında VAR koltuğundaki Koray Gençerler ile Atilla Karaoğlan’ın tebligatı yapılmış maçları geri alındı

PEKİ SAHA İÇİNDE HATA YAPANLAR?

Örnek olarak Erzurum-Gaziantep maçında son saniyede VAR’ın yanlış inceleme önerisine uyarak verdiği skandal penaltıya rağmen Tugay Kaan Numanoğlu sadece 1 hafta sonra Ankaragücü-Başakşehir’de yine çimlerdeydi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında 4. maçına çıktı. Göz göre göre hataya ortaklık edilmesinin cezası yok mu? Mustafa Öğretmenoğlu da Karagümrük-Galatasaray maçı akabinde 2 düdük daha çaldı. Peki saha içi performans ceza kapsamı dışında mı? Sıcak örnek Halis Özkahya... 4 Ocak’ta Kasımpaşa-Fenerbahçe maçındaydı. Biri bariz 2 penaltıyı atladı.

5 GÜNDE 3. GÖREV

2 gün sonra Denizli-Kayseri’de VAR koltuğunda, hafta sonunda Galatasaray-Gençlerbirliği’nde düdük görevindeydi. 5 günde 3. görevinde yine penaltı/ kart hataları yaptı. Ve final: Beşiktaş-Galatasaray maçına 4. hakem olarak atandı. 4. hakem olarak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çok tecrübesiz Turgut Doman’ı veren MHK ile bu derbide FIFA hakemini veren aynısı.

F.BAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇININ GETİRDİKLERİ-GÖTÜRDÜKLERİ

14. haftadaki Fenerbahçe-Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetti. Bir maçta görevli hakemlerden ek rapor alınmadan Türk futbol tarihinde ilk kez bir oyuncunun (Rafael) sarı kartı masada iptal edildi. 5 lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 6 atama haftası geride kaldı. Bahattin Şimşek’ten haber alınamıyor! Üstelik hata yapan başka isimlerin dinlenme süreci 1 haftada biterken... Şimşek’in yanında 4. hakem Hakan Ceylan da fatura ödeyenlerden. Okan Buruk’un yedek kulübesine geçme ricası için ekranda sırtına hafif teması var, itme söz konusu değil ama Buruk 4. hakemin eline vurdu. Yine de Ceylan şükretsin görüntü olduğuna. “Yumruk attı” da denilebilir, ispat edilemez, kokartı kaybedebilirdi.

DÜŞÜRÜLEN DURUM!

Fenerbahçe-Başakşehir maçında hakemlerin başına gelenler ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda yaşananlar MHK’nın ne yazık ki yönetim gücünün olmadığının ispatıdır. Hakemlerin kamuoyu önünde düşürüldüğü durum da cabası.

İLETİŞİM VE PSİKOLOJİ EKSİKLİĞİ

Rafael olayıyla kulüpler baktılar ki MHK’nın gücü yok, artık sadece mağlupken değil, galipken de önce hakemlere vurmaya başladılar. Çünkü Rafael örneğinin doğurduğu ortam sayesinde bu yaklaşımdan da sonuç alacaklarından son derece eminler.

AKLINIZ NEREDEYDİ?

MHK’lar performansını beğenmediği hakemine görev vermeyebilir. TFF sitesinde ilan edilmediği sürece, adil ve standart olduğu sürece tebligatı yapılmış da olsa maçların geri alınması mümkün. Ancak standardı olmayan ödül-ceza sistemini devreye sokarak bunca tutarsızlık içinde hakemlerden görevlerini geri almak ve bir şekilde medyaya sızması çok da yakışık almıyor. Tahribat yaratmadan önce aklınız neredeydi? Kulüplerin başarısızlığını örtmek için teknik direktörlerini feda etmesi gibi MHK da hakemlerini feda ediyor. Bahattin Şimşek olayı 6 hafta geçen atamaların ardından bir yok ediliş hikayesidir.

BİR KEZ ARADINIZ MI?

İyi yönetciliğin temel ilkeleri beceri, tecrübe, iletişim ve psikolojidir. Tecrübesiz olabilirsiniz ancak adaletli ve insani yönünüzü kaybetmemelisiniz. Ligin yarısı gelmeden hakemlerinizin ve kamuoyunun güvenini kaybederseniz 42 haftalık maratonda iş zor. Görevden aldığınız hakemleri bir kez aradınız mı? Ne yazık ki hayır.

SEVGİLİ BAHATTİN ŞİMŞEK....

Sevgili Bahattin Şimşek, seni geçen sezon tanıdık, bu sezon umutlandık. TFF sayfasında ‘işletmeci’ olduğun yazıyor. Allah bundan sonra iyilerle karşılaştırsın, hayatında başarılar dilerim. Üzülme ki Türkiye sınırlarında MHK’ların koltuklarının bekası ve kulüplerin isteği ile yok edilen ilk hakem değilsin, son da olmayacaksın.