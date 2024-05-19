Merakla beklenen Tyson Fury - Oleksandr Usyk maçı hakem kararıyla bitti, Usyk tarihe geçti! 'Ülkesi savaşta olduğu için...'

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Ağır sıklet boksun iki yıldızı Tyson Fury ve Oleksandr Usyk, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya geldi. Merakla beklenen mücadelede nakavt çıkmadı ve hakem kararıyla kazanan Usyk oldu.

İki hakem, 115-112 ve 114-113 ile maçı Usyk'e verirken bir hakem de 114-113 Fury lehine sonuç gösterdi. Böylece bölünmüş hakem kararıyla Dünya Boks Konseyi ağır sıklet kemerinin sahibi Oleksandr Fury oldu.

Usyk böylece dört büyük ağır sıklet kemerini aynı anda elinde bulunduran ilk boksör olarak tarihe geçti.

"ÜLKESİ SAVAŞTA OLDUĞU İÇİN DESTEK ALDI"

Maçın ardından hakem kararlarına tepki gösteren Fury; "Ülkesi savaşta olduğu için insanlar onun yanında yer aldı. Bu maçı ben kazandım." dedi.

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