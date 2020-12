Medal of Honor: Above and Beyond sistem gereksinimleri

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı sanal gerçeklik (VR) oyunun sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunun sanal gerçeklik teknolojisi platformları için geliştirildiği göz önünde bulundurulduğu zaman yüksek olması beklenen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Medal of Honor: Above and Beyond minimum gereksinimler:

Intel i7 9700K (veya AMD eşdeğeri)

16 GB DDR4 RAM

Nvidia RTX 2080 veya daha yüksek

340+ GB yükleme işlemi için; oyun boyutu 170 GB; SSD veya NVMe öneriliyor

Başka bir VR oyunu ile karşılaştırma yapmak için Half Life Akyx’in sistem gereksinimlerine bakıldığında ise şu şekilde:

Intel i7 9700K or AMD Ryzen 5 3600

16 GB DDR4 RAM

Nvidia RTX 2070 Super veya AMD RX 5700 XT

Ancak Half-Life Alyx, GTX 1060 6GB veya RX 580 8GB ve Intel Core i5 7500 veya Ryzen 5 1600’de de çalışabiliyor. Medal of Honor: Above and Beyond’a bakıldığında ise oyuncular için sunulan böyle bir esneklik söz konusu değil.

Asıl sorun ise oyuncular arasında pek de popüler olmayan RTX 20 serisi ekran kartları. 10 serisi ekran kartlarına kıyasla çok farklı bir kalite sunmamakla birlikte ‘ray tracing’ teknolojisi ise performans sorunların yol açıyor. Steam’in verilerine göreyse oyuncuların sadece %2.77’si RTX 2080, RTX 2080 Super, RTX 2080 Ti veya RTX 3080’e sahip.

Medal of Honor: Above and Beyond, 12 Aralık'ta Oculus ve Steam aracılığıyla PC VR'a gelecek.