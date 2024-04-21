Mauro Icardi'nin gecesi! Galatasaray - Pendikspor maçında hem iki başardı hem tarihe geçti

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Trendyol Süper Lig 33. hafta maçında Galatasaray evinde Pendikspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı.

OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor mücadelesinin 11’ine göre Pendikspor karşılaşmasında 2 değişikliğe gitti. Alanyaspor mücadelesinde oynayan; Serge Aurier ve Kerem Aktürkoğlu Pendikspor maçında forma giymedi. Tecrübeli teknik adam bu oyuncuların yerine Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech’i sahaya sürdü.

Kaleyi Fernando Muslera’ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Köhn’den oluşturdu. Orta sahada Lucas Torreira ve Kerem Demirbay ikilisini bozmayan Buruk, hücum hattının sağında Hakim Ziyech, ortada Dries Mertens ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz’ı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki umudu ise Mauro Icardi oldu.

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GALATASARAY’DA EKSİK YOK

Sarı-kırmızılı ekip, Pendikspor mücadelesine eksiksiz çıktı. Kadroda sakatlıklarını atlatan oyuncular maç kadrosunda yer alırken, teknik direktör Okan Buruk da tam kadro hazır şekilde çalışmalarını sürdürdüğü haftada uzun bir süre sonra ilk kez ideal 11’ini sahaya sürmüş oldu.

Galatasaray, Pendikspor karşılaşmasına şu 11 ile çıktı: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLK 11’DE 2 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir mücadelesine göre Galatasaray karşısında 2 değişikliğe gitti. Pendikspor’da Fredrik Midstjö, Galatasaray mücadelesinde sakatlığı sebebiyle forma giymedi. Midtsjö’nün yerine İbrahim Üzülmez, Serkan Asan’a görev verdi. Başakşehir mücadelesinde kırımızı kart gören Welinton da bu karşılaşmada forma giyemezken, tecrübeli teknik adam savunmada Murat Akça’ya 11’de görev verdi.

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Pendikspor, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, Ndiaye, Lusamba, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir.

ICARDI'DEN MÜTHİŞ GOL! İLK KEZ...

Galatasaray, maçın 35. dakikasında Mauro Icardi'nin şutunda golü buldu. Orta alanın ilerisinde atağı başlatan Icardi, ceza alanına doğru hareketlendi, sol kanatta güzel paslaşmalar sonucu Mertens ceza alanı içinde kendisine gelen topu yaya doğru çıkardı. Icardi, ceza yayı solundan sağ ayağının içiyle uzak köşeyi gördü ve topu ağlara yollayıp takımını öne geçirdi.

Bu sezon 20. golünü atan, Galatasaray kariyerinde ligde 42, tüm kulvarlarda ise 50. golünü kaydeden Arjantinli golcü, Sarı-kırmızılı formayla ilk kez ceza alanı dışından gol sevinci yaşadı.

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GALATASARAY TARİHİNE DE GEÇTİ

Süper Lig'de geçen sezonu 22 golle tamamlayan Icardi, bu sezon da 20 gol barajına ulaşarak Galatasaray'da iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.

GOLCÜ STOPER: ABDÜLKERİM BARDAKCI

Galatasaray ile geçtiğimiz günlerde yeni sözleşme imzalayan Abdülkerim Bardakcı, 40. dakikada Ziyech'in soldan kullandığı köşe vuruşunda kafayla topu ağlara yolladı.

Milli stoper, geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en çok gol atan savunma oyuncusu konumunda. (7 gol)

GOLDEN SONRA KEREM AKTÜRKOĞLU'NA KOŞTU

Abdülkerim Bardakcı, attığı golün ardından maça yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu'na koştu ve takım arkadaşını kucağına aldı. Abdülkerim ayrıca Kerem'in Harry Potter gol sevincini de yaptı.

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MERTENS LİGDEKİ 6. GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılıların 3. golü Belçikalı futbolcu Dries Mertens’ten geldi. Müsabakanın 76. dakikasında Berkan Kutlu’nun pasında ceza sahası içi sol tarafında bulunan Mertens düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.



36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 6 yaptı. Mertens’in ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemlerinde 2, UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 golü bulunuyor.



Müsabakaya 11’de başlayan Dries Mertens 82. dakikada yerini Tete’ye bıraktı.

PENALTI KAÇTI, TEKRARLANDI, KEREM BU KEZ ATTI

Mücadelenin 90+3. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem'in vuruşunu kaleci Erdem Canpolat kurtardı. Daha sonra maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, VAR'ın uyarısıyla penaltıyı tekrarlattı. 25 yaşındaki futbolcu 90+6. dakikada bu sefer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-1'e getirdi.



Kerem Aktürkoğlu böylece Süper Lig'de bu sezonki 12. golünü attı.



Mücadeleye yedek başlayan Kerem, 74. dakikada Hakim Ziyech'in yerine oyuna dahil oldu.

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