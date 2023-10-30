Marsilya - Lyon maçında yaşananlar sonrası yeni skandal! Teknik direktör Fabio Grosso kanlar içinde kalmıştı...

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Ligue 1’in 10’uncu haftasında Marsilya ile Lyon’un Velodrome Stadyumu’nda karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde çıkan olaylar karşılaşmanın ertelenmesine neden oldu.

Marsilyalı taraftarlar, Lyon takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirdi. Stadyuma doğru ilerleyen Lyon takım otobüsünün saldırının ardından camları kırılırken, teknik direktör Fabio Grosso da yaralandı. Yüzü kanlar içinde kalan İtalyan teknik adam tedavi edilirken, karşılaşma öncesi yaşanan bu olaylar sebebiyle maç ileri bir tarihe ertelendi.

Olimpik Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso ile yardımcısı Raffaele Longo'nun yaralandığı görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Gözden Kaçmasın Marsilya - Lyon maçı taraftar saldırısı nedeniyle ertelendi Haberi Görüntüle

MARSİLYA SORUMLU TUTULMAYACAK İDDİASI

Geceye damga vuran olayların ardından gözler Fransa Futbol Federasyonu'nun alacağı karara çevrildi. L'Equipe'de yer alan habere göre ev sahibi Marsilya, olaylar stadın dışında yaşandığı gerekçesiyle hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacak.

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Habere göre; ev sahipliğinde üst üste yaşanan olayların ardından Marsilya'ya seyircisiz oynama yasağı verilecek.

Federasyon kanadının bu tutumu Fransa'da tartışma yaratırken gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

OLİMPİYATLAR ÖNCESİ KORKUTUCU

Ayrıca Fransa'nın genelinde yaşanan şiddet olaylarının Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde büyük bir endişe yarattığına vurgu yapıldı.

L'Equipe, manşetine Marsilya'da Lyon otobüsüne taşlı saldırı sonrası yaralanan Lyon teknik direktörü Fabio Grosso'yu taşıdı.

Grosso'nun ilk görüntüleri kulüp tarafından sosyal medyaya servis edildi. Öte yandan Marsilya deplasmanında taşlanan Lyon otobüsünde yaralanan teknik direktör Fabio Grosso , tedavi sonrası stattaki Lyon taraftarlarını selamladı.

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MARSİLYA TARAFTARI OLAYLAR KONUSUNDA SABIKALI



Marsilya, geçmişte Türk takımlarıyla oynanan maçlarda yaşanan olaylarla da gündeme gelmişti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçları kapsamında 30 Eylül 2021'de oynanan mücadelede Marsilya, sahasında ağırladığı Galatasaray ile 0-0 berabere kalmış ve çıkan olaylar maça damga vurmuştu. Daha sonra kulüp tarafından Marsilya taraftarlarının Roma deplasmanına götürülmemelerine karar verilmişti.