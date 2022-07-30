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Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu adını tarihe yazdırdı

#Aysu Türkoğlu#Manş Denizi#Bakan Kasapoğlu

Milli yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçerek adını tarihe yazdırdı.

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Milli yüzücü Aysu Türkoğlu, Büyük Britanya ile Fransa'yı ayıran, Atlas Okyanusu ile Kuzey Denizi'ni birleştiren Manş Denizi'ni yüzerek geçti. 21 yaşındaki Aysu, kuş uçuşuyla 35 kilometreyi bulan mesafeyi yüzerek bunu başaran en genç Türk yüzücü olarak adını tarihe yazdırdı.

KARAYA ÇIKINCA TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Aysu Türkoğlu'ya performansının son metrelerinde hocası engisu Avcı Erdoğan da eşlik etti. Hocası ile birlikte karaya çıkan Aysu, Türk Bayrağı açarak sevincini yaşadı.

16 SAAT 28 DAKİKADA BİTİRDİ

Dün TSİ 12:02'de Dover'dan yüzmeye başlayan Aysu, çok yönlü akıntılarla ve dalgalarla boğuştuğu performansını 16 saat 28 dakikada Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında sonlandırdı.

Aysu, tarihe geçtiği yüzüşünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Manş Denizini yüzerek geçen Aysu Türkoğlu adını tarihe yazdırdı

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HOCASI DA REKORTMEN

Aysu Türkoğlu'nu rekora hazırlayan isim olan Bengisu Avcı Erdoğan 2018 yılında Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikada geçerek bunu en hızlı başaran kadın yüzücü olmuştu.

Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadın sporcu ise Nesrin Olgun Arslan olmuştu. Nesrin Olgun Arslan 1979 yılında 15 saat 47 dakikada Manş Denizi'ni geçmişti. Manş Denizi'ni en hızlı yüzen Türk sporcu 9 saat 2 dakikayla Erdal Acet olurken dünya rekoru ise 6 saat 55 dakika ile Avustralyalı yüzücü Trent Grimsey'e ait.

BAKAN KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen Aysu Türkoğlu’nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manş Denizi’ni yüzerek 16 saat 28 dakikada geçen ve ‘Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk’ unvanını elde eden Aysu Türkoğlu’nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu paylaşımında, “Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu. Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Manş Denizini yüzerek geçen Aysu Türkoğlu adını tarihe yazdırdı

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#Aysu Türkoğlu#Manş Denizi#Bakan Kasapoğlu

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