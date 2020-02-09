Manchester City West Ham United maçı neden iptal oldu?
İngiltere Premier Lig'in iki önemli takımı Manchester City ve West Ham United'ın karşılaşması, bölgedeki fırtına nedeniyle karşılaşmaya çıkamadı. Karşılaşmanın iptal edilmesi, İngiltere Ligi'ni yakından takip eden futbolseverler tarafından 'Manchester City West Ham United maçı neden iptal oldu?' sorusuna neden oldu. İşte, iptal olan Manchester City West Ham United maçı hakkında bazı bilgiler
Kuzey Avrupa'da etkisini gösteren kuvvetli fırtınanın etkisi, İngiltere'de oynanacak olan karşılaşmalarda da hissedildi. İngiltere'nin Manchester kentinde oynanacak olan karşılaşmadan 5 saat önce yapılan açıklamada, hava koşullarının etkisini arttırması nedeniyle maçın ertelendiğini duyuruldu.
Fırtına, Kadınlar Süper Ligi'ni etkiledi ve Everton ile Liverpool arasındaki karşılaşmayı da etkiledi.
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