Manchester City West Ham United maçı neden iptal oldu?

Kuzey Avrupa'da etkisini gösteren kuvvetli fırtınanın etkisi, İngiltere'de oynanacak olan karşılaşmalarda da hissedildi. İngiltere'nin Manchester kentinde oynanacak olan karşılaşmadan 5 saat önce yapılan açıklamada, hava koşullarının etkisini arttırması nedeniyle maçın ertelendiğini duyuruldu.

Fırtına, Kadınlar Süper Ligi'ni etkiledi ve Everton ile Liverpool arasındaki karşılaşmayı da etkiledi.