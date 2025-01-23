Manchester City, Marmoush transferini duyurdu

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Premier Lig'de zor günler geçiren ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Manchester City, transferde hız kesmiyor.

Ara transfer döneminde şimdiye dek Abdukodir Khusanov ve Vitor Reis'i renklerine bağlayan Mavi-beyazlılar, Frankurt'un Mısırlı golcüsü Omar Marmoush'u da kadrosuna kattığını duyurdu.

Manchester City'den yapılan açıklamada Marmoush ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 26 yaşındaki oyuncunun 7 numaralı formayı terleteceği belirtildi.

İngiliz devinin bu transfer için Frankfurt'a 75 milyon Euro ödediği iddia ediliyor.

"I'm fast, good on the ball and dangerous" ⚡️



Welcome to City, @OmarMarmoush 🩵 pic.twitter.com/Qc2gTVtTUi — Manchester City (@ManCity) January 23, 2025

OMAR MARMOUSH'UN FRANKFURT PERFORMANSI

2023 Temmuz'unda Wolfsburg'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Marmoush, Frankfurt'ta geçirdiği 1.5 sezonda 67 maça çıktı ve 37 gol - 20 asist üretti.

MANCHESTER CITY ARA TRANSFERDEKİ HARCAMASI 150 MİLYON EURO'YU GEÇTİ

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Manchester City ara transfer döneminde şimdiden 150 milyon Euro'yu aşan bonservis ödemesi yaptı.

İngiliz devi Khusanov için Lens'e 40 milyon Euro, Vitor Reis için Palmeiras'a 37 milyon Euro, ve son olarak Omar Marmoush için de Frankfurt'a 75 milyon Euro ödedi.

Pep Guardiola yönetimindeki mavi-beyazlı takımın transfer pazarındaki aktifliğinin sürmesi bekleniyor.

Manchester City, 22 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de 38 puanla 5. sırada, 50 puanlı lider Liverpool'un 12 puan gerisinde yer alıyor.