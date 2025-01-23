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Manchester City, Marmoush transferini duyurdu

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#Transfer#Omar Marmoush#Eintracht Frankfurt
Manchester City, Marmoush transferini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 12:24

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Frankurt forması giyen Mısırlı forvet Omar Marmoush'u renklerine bağladı.

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Premier Lig'de zor günler geçiren ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Manchester City, transferde hız kesmiyor.

Ara transfer döneminde şimdiye dek Abdukodir Khusanov ve Vitor Reis'i renklerine bağlayan Mavi-beyazlılar, Frankurt'un Mısırlı golcüsü Omar Marmoush'u da kadrosuna kattığını duyurdu.

Manchester City'den yapılan açıklamada Marmoush ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 26 yaşındaki oyuncunun 7 numaralı formayı terleteceği belirtildi.

İngiliz devinin bu transfer için Frankfurt'a 75 milyon Euro ödediği iddia ediliyor.

OMAR MARMOUSH'UN FRANKFURT PERFORMANSI

2023 Temmuz'unda Wolfsburg'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Marmoush, Frankfurt'ta geçirdiği 1.5 sezonda 67 maça çıktı ve 37 gol - 20 asist üretti.

MANCHESTER CITY ARA TRANSFERDEKİ HARCAMASI 150 MİLYON EURO'YU GEÇTİ

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Manchester City ara transfer döneminde şimdiden 150 milyon Euro'yu aşan bonservis ödemesi yaptı.

İngiliz devi Khusanov için Lens'e 40 milyon Euro, Vitor Reis için Palmeiras'a 37 milyon Euro, ve son olarak Omar Marmoush için de Frankfurt'a 75 milyon Euro ödedi.

Pep Guardiola yönetimindeki mavi-beyazlı takımın transfer pazarındaki aktifliğinin sürmesi bekleniyor.

Manchester City, 22 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de 38 puanla 5. sırada, 50 puanlı lider Liverpool'un 12 puan gerisinde yer alıyor.

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#Transfer#Omar Marmoush#Eintracht Frankfurt

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