Manchester City, Marmoush transferini duyurdu

Premier Lig'de zor günler geçiren ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Manchester City, transferde hız kesmiyor.

Ara transfer döneminde şimdiye dek Abdukodir Khusanov ve Vitor Reis'i renklerine bağlayan Mavi-beyazlılar, Frankurt'un Mısırlı golcüsü Omar Marmoush'u da kadrosuna kattığını duyurdu.

Manchester City'den yapılan açıklamada Marmoush ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 26 yaşındaki oyuncunun 7 numaralı formayı terleteceği belirtildi.

İngiliz devinin bu transfer için Frankfurt'a 75 milyon Euro ödediği iddia ediliyor.

"I'm fast, good on the ball and dangerous" ⚡️



Welcome to City, @OmarMarmoush 🩵 pic.twitter.com/Qc2gTVtTUi