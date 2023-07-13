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Luis Nani resmen Adana Demirspor'da! Spor Arena duyurmuştu...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Luis Nani#Adana Demirspor
Luis Nani resmen Adana Demirsporda Spor Arena duyurmuştu...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 21:48

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Luis Nani ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen, son olarak Avustralya ekibi Melbourne Victory'de forma giyen Luis Nani, yeni sezonda Adana Demirspor forması giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Luis Nani ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

36 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 28 maçta 8 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

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Muhabirimiz Gamze Türk, Luis Nani'nin Adana Demirspor için İstanbul'a geleceğini ilk olarak paylaşmıştı.

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#Transfer#Luis Nani#Adana Demirspor

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