Luis Nani resmen Adana Demirspor'da! Spor Arena duyurmuştu...

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Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen, son olarak Avustralya ekibi Melbourne Victory'de forma giyen Luis Nani, yeni sezonda Adana Demirspor forması giyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Luis Nani ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.
36 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 28 maçta 8 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.
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Muhabirimiz Gamze Türk, Luis Nani'nin Adana Demirspor için İstanbul'a geleceğini ilk olarak paylaşmıştı.