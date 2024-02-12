Liverpool'dan ayrılma kararı alan Jürgen Klopp, Barcelona'ya mı gidecek? Resmi açıklama geldi: 'Fon sağlayamıyoruz!'

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İngiltere Premier Lig devi Liverpool'u çalıştıran teknik direktör Jürgen Klopp, "Enerjim tükenmeye başladı" diyerek sezon sonunda görevden ayrılacağını duyurmuştu.

Klopp, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda takımdan ayrılacağım. Şu anda birçok insan için şoke edici bir karar olabilir ama bunu açıklamaya çalışabilirim. Bu kulüple ilgili her şeyi çok seviyorum. Bu şehri, taraftarımızı, takımı, teknik heyeti, her şeyi seviyorum. Yine de bu kararı vermek zorundayım. Enerjim tükenmeye başladı. Şu anda iyiyim ama bu görevi tekrar tekrar yapamam. Birlikte geçirdiğimiz sürenin, yaşadıklarımızın ardından size duyduğum saygı ve sevgi nedeniyle en azından bu gerçeği söylemek için kendimi borçlu hissediyorum. Tüm gerçekler bu şekilde." ifadelerini kullanmıştı.

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Tecrübeli teknik adam, "Kırmızılar" ile birlikte birer kez Premier Lig, Federasyon Kupası, Lig Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Fifa Kulüpler Dünya Kupası ve Community Shield zaferlerini yaşamıştı.

56 yaşındaki çalıştırıcının 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

XAVİ: "TAKIMDAN AYRILACAĞIM"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Villarreal yenilgisi sonrası düzenlenen basın toplantısında sezon sonunda görevden ayrılacağını açıklamıştı.

Takımın değişime ihtiyacı olduğunu kaydeden Xavi, "30 Haziran'da takımdan ayrılacağım. Bu, başkanla ve ekiple konuşup aldığımız bir karar. Barcelona'nın değişikliğe ihtiyacı var. Hatalarımızdan dolayı kaybettik. Penaltı mazeret değil. Yenilginin sorumlusu benim. Kazanmayı hak ettiğimiz bir maçı kaybetmenin açıklaması yok. Takım çok etkilendi ama bundan kurtulmamız lazım." dedi.

La Liga'da kötü sonuçların ardından zirvenin gerisinde kalan Xavi'nin Barcelona'sında gelecek teknik adam merak ediliyor.

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DECO'DAN KLOPP AÇIKLAMASI: 'GELMEYECEK'

İspanyol hocanın yerini doldurmak isteyen Barcelona, teknik direktör arayışlarına hız verirken Sportif Direktör Deco'dan Jürgen Klopp hakkında dikkat çeken açıklama geldi.

Deco, "Kimse hakkında konuşmak istemiyorum, sözleşmesi olan bir teknik direktör hakkında konuşmak etik değil. Klopp harika bir hoca ama bence bunu konuşmak için doğru zaman değil. Barcelona'nın yeni teknik direktörü elbette bazı şeyleri değiştirmek isteyecek ama öncelikle projelerimizi ve fikirlerimizi konuşmalıyız. Ciddi mali sorunlarımız var. Diğer milyoner kulüpler kadar kaynak üretemiyoruz ve bu da buraya kazanmak isteyerek gelen koçların motivasyonunu bozuyor. Ne yazık ki bunun için fon sağlayamıyoruz. Bu aşamada Klopp seçenekler arasında değil." ifadelerini kullandı.

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Kasım 2021'den bu yana efsanesi olduğu kulübün başında olan 44 yaşındaki Xavi ile 2022-2023 sezonunun sonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Zirve yarışında bu sezon üçüncü sırada yer alan katalan ekibi lider Real Madrid'in 10, ikinci sıradaki Girona'nın ise 5 puan gerisinde yer alıyor.