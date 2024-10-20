Liverpool - Chelsea Premier Lig maçı canlı izle: Liverpool Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Liverpool ve Chelsea mücadelesi canlı yayın bilgisi spor severler tarafından araştırılıyor. Liverpool, Premier Lig'de zirvede yer alıyor. Chelsea ise performansıyla dikkat çekiyor. Gözler bu akşam oynanacak karşılaşmada. Peki Liverpool Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

LIVERPOOL-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool ve Chelsea, Premier Lig 8.hafta mücadele edecek.

Bu akşam (20 Ekim) saat 18.30'da başlayacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.