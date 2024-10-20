×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Liverpool - Chelsea Premier Lig maçı canlı izle: Liverpool Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Liverpool#Chelsea
Liverpool - Chelsea Premier Lig maçı canlı izle: Liverpool Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 17:25

Liverpool ve Chealsea, Premier Lig 8. haftada karşı karşıya geliyor. Arne Slot'un öğrencileri yeni sezonda şimdiye kadar çıktığı 7 müsabakanın 6'sını alarak sahadan galibiyetle ayrıldı ve lider koltuğunda oturdu. Chelsea ise geride kalan 7 maçta 14 puana ulaştı ve 6. sırada yer alıyor. Futbolseverler heyecanlı karşılaşmanın canlı yayın bilgilerine odaklandı. Peki Liverpool Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Liverpool ve Chelsea mücadelesi canlı yayın bilgisi spor severler tarafından araştırılıyor. Liverpool, Premier Lig'de zirvede yer alıyor. Chelsea ise performansıyla dikkat çekiyor. Gözler bu akşam oynanacak karşılaşmada. Peki Liverpool Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

LIVERPOOL-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool ve Chelsea, Premier Lig 8.hafta mücadele edecek.

Bu akşam (20 Ekim) saat 18.30'da başlayacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Liverpool#Chelsea

BAKMADAN GEÇME!