ÖZBEK: 'ERDEN TİMUR ETKİLENDİ'

Dursun Özbek: Erden kardeşimi 2016 yılında ben getirdim. Benden sonra da ilişkisi hiç kesilmedi. Her zaman Galatasaray'a hizmet etti. Yeni dönemde de kalması için teklifte bulundum. Galatasaray diğer kulüplere benzemez. Galatasaray eleştiriye çok açık bir kulüptür. Eleştirileri dinlemek zorundasınız. Şeffaf olmak zorundasınız. Erden kardeşim genç ve hassas bir insan. Bunlardan etkilendiğini düşünüyorum. Kapımız her zaman kendisine açık. Her yönetim eleştirilmiştir. Benim önceki dönemimi, rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın.