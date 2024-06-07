BURUK: 'HAYALLERİMİ YAŞIYORUM'

Okan Buruk: 2018'de Akhisar'la kupa kazanmıştım, ilk kupamdı. Öyle bir takımda kupa kazanmak önemliydi. Bu yoldaki hedeflerim her zaman bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olabilmekti. Rizespor, Başakşehir ve Başakşehir'de yaşadığımız şampiyonluk... Üstüne burada 2 şampiyonluk, 1 Süper Kupa, hayallerimi yaşıyorum. Bundan sonraki hedefimiz sırayla yine kupaları kazanmak. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız var. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor. Hiçbir camiaya benzemeyen bir yapımız var. Kupa kazandıkça mutlu olan bir camiayız. Daha da tutkulu bir şekilde bunun peşinden koşacağız. Avrupa'da geçen sene hem bizim hem de insanların ağzında bir tat kalmıştı. Bunu devam ettirmek istiyoruz.