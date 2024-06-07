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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile girdiği kıyasıya yarış sonrası şampiyonluğa uzanan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk için imza töreni düzenlendi
Başkan Dursun Özbek'in de yer aldığı imza töreninde Erden Timur'un ayrılığı, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imzası ve transferde adı geçen isimlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.
Okan Buruk: İlkay çok üst düzey bir oyuncu. Her hoca kadrosunda görmek ister. Benim bildiğim, Barcelona'da 1 sene daha devam edeceği. İyi bir Galatasaraylı. Sadece futbolcu olarak değil, kişilik, karakter ve insan olarak da çok önemli.
Okan Buruk: 3-4 oyuncu alacağız. Birçok isim yazılıyor. Görüştüğümüz oyuncular var ancak Batshuayi ile ilgili düşüncemiz olmadı.
Başkanlık dönemimde Galatasaray'da yapılan tüm transferlerin başında ben vardım, bugün de ben varım. Transferin başında her zaman başkan var.
Okan Buruk: Ben, bu zamana kadar hiç kimseyle görüşme yapmadım. Burada, Galatasaray'la birlikte uzun yıllar bulunmak ve başarılar kazanmak... En büyük hedefim buydu.
Okan Buruk: Sacha Boey yeni gitti ve sakatlığından dolayı çok oynayamadı. Ben, Bayern Münih'in kısa vadede Sacha'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum. O yüzden bu tür bir konu yok. Beğendiğimiz, istediğimiz bir oyuncu ama oraya yeni bir hoca geldi. Şu anda öyle bir konu yok.
Okan Buruk: Yunus ve Emin gibi kadromuzda düşündüğümüz oyuncular geri dönecek. Çok değerli bir kadroya sahibiz. Satış potansiyeli olan oyunculara sahibiz. Gelecek teklifler de önemli. Kadromuzda tutmak istediğimiz oyuncuları tutacağız. İlk önceliğimiz kadromuzu şekillendirmek.
Okan Buruk: Elimizde çok iyi oyuncular var. Kadro yapımız bir sene önceye gör daha oturmuş durumda. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız. Hem Türkiye, hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemizde olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok önemli oyuncu, çok önemli transferler yapacağız. Sağ bek çok acil alınacak. Orta sahaya alacağız. Hücum hattına destek olacak bilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun.
Dursun Özbek: Ben başkan olacaktım, olamadım gibi şeyleri Galatasaray düşünmez. Galatasaray'a hizmet etmek, Galatasaray'ı sevmekten geçer. Galatasaray'a hizmet etmeye mezun olduğum gün başladım. Galatasaray'a kimse küsemez. Hiçbir Galatasaraylının Galatasaray'a küsme hakkı yoktur. Ne yapılıyorsa Galatasaray'ın faydasınadır. Sadece benim ağzımdan duyduğunuz şeylere inanın. Galatasaray'a hizmet etmek isteyen kişilere bizim kapımız açık.
Dursun Özbek: Erden kardeşimin vereceği katkılar son bulmamıştır, devam edecektir. İyi bir Galatasaraylıdır Erden kardeşim de. Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Ne kadar çok dalı vardır. Eğer tutunacak bir dal ararsan mutlaka vardır. Ben böyle düşünüyorum. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, ben onun babası yaşındayım. Ben de ona kırgın değilim. Galatasaray'a hizmet etmek için varız.
Dursun Özbek: Erden kardeşimi 2016 yılında ben getirdim. Benden sonra da ilişkisi hiç kesilmedi. Her zaman Galatasaray'a hizmet etti. Yeni dönemde de kalması için teklifte bulundum. Galatasaray diğer kulüplere benzemez. Galatasaray eleştiriye çok açık bir kulüptür. Eleştirileri dinlemek zorundasınız. Şeffaf olmak zorundasınız. Erden kardeşim genç ve hassas bir insan. Bunlardan etkilendiğini düşünüyorum. Kapımız her zaman kendisine açık. Her yönetim eleştirilmiştir. Benim önceki dönemimi, rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın.
Dursun Özbek: 96-2000 modeli çok önemli bir model. Aynı havayı yakaladığımızı düşünüyorum. Galatasaray'da hedefler hep büyüyerek gider. O dönem 4 yıl üst üste şampiyon olmuştuk. UEFA şampiyonluğu kazanmıştık, Süper Kupa'yı almıştık. Geçmişteki başarıların üstüne koymak için buradayız. Bunun için elimizden gelen her şeyi, her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Hocama, teknik kadroma, oyuncularıma çok güveniyorum. Bence biz 2000 ruhunu yakaladık, onu geçmeye çalışıyoruz.
Okan Buruk: Ben, Mourinho ile görüşmelerde yoktum. Payım olduğunu düşünmüyorum. (Gülerek)
Dursun Özbek: Bence var, bence var.
Okan Buruk: 2018'de Akhisar'la kupa kazanmıştım, ilk kupamdı. Öyle bir takımda kupa kazanmak önemliydi. Bu yoldaki hedeflerim her zaman bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olabilmekti. Rizespor, Başakşehir ve Başakşehir'de yaşadığımız şampiyonluk... Üstüne burada 2 şampiyonluk, 1 Süper Kupa, hayallerimi yaşıyorum. Bundan sonraki hedefimiz sırayla yine kupaları kazanmak. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız var. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor. Hiçbir camiaya benzemeyen bir yapımız var. Kupa kazandıkça mutlu olan bir camiayız. Daha da tutkulu bir şekilde bunun peşinden koşacağız. Avrupa'da geçen sene hem bizim hem de insanların ağzında bir tat kalmıştı. Bunu devam ettirmek istiyoruz.
Dursun Özbek: Yine birlikteyiz, işimize konsantreyiz. Mayıslar yine bizim olacak. Okan Hocama, ekibine, Ali Yiğit Buruk'a sonsuz başarılar diliyorum. Ali de bizim önemli transferlerimizden birisi.
Dursun Özbek: 2 yıl evvel olduğu gibi hocamız rakam konuşmadı. Yine boş mukaveleye imza attı. Biz de hocamızı mağdur etmiyoruz, etmeyeceğiz. Rakiplerimizin neler yaptığını hep beraber izliyoruz. Bizim onlara her zaman tavsiyemiz sahada kalmak ve orada rekabet etmek. Rekabetin sahada olması gerektiğini kabul edip, buna uygun davranırlar umarım.
Dursun Özbek: 2 sene önceki imza töreninde 'Bugün, Galatasaray için yeni bir başlangıç ve uzun vadeli planlarımızın ilk adımı.' demişim. Bu sözlerden 2 sene sonra yeniden beraber bir şekilde buradayız. Beraber başardıklarımızın gururuyla karşınızdayız. Daha yolun başındayız. Kazanacak daha çok başarı ve kupalar var.
Hedef 25, 5. yıldız. Bu seneki mottomuz bu olacak.
İki yılı şampiyonlukla bitirdik. Galatasaray taraftarına verdiğimiz bir söz vardı. 2 senede kazandığımız 3 kupa, Avrupa'da oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'nde adımızı yeniden duyurmak çok önemliydi. İlk gün ne düşünüyorsak şu anda da aynı şekilde devam ediyoruz. Her sene zorlaşarak devam ediyor. Tekrar benimle bu göreve devam etmek isteyen başkanımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Daha nice kupa ve başarılara ulaşacağız.
Videonun sonu Winner Okan Buruk olarak bitti ama asıl winner her zaman Galatasaray. Her zaman kupalara aday olan, kazanmak isteyen ve Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım Galatasaray. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. İki sene önce burada ilk imza töreniyle başlamıştık. Beni buraya layık gördüğü için sayın başkanıma teşekkür etmek istiyorum.
Üç Süper Lig şampiyonluğu var
Futbolculuk döneminde Galatasaray’la Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Kupası kazanan Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde ilk olarak Akhisar Belediyespor ile bir Türkiye kupası, ardından Başakşehir FK ile bir Süper Lig şampiyonluğu elde etti. Bu iki kulüple de tarih yazdıktan sonra başına geçtiği Galatasaray ile Trendyol Süper Lig’in ‘en uzun galibiyet serisi’, ‘en uzun iç saha galibiyet serisi’, ‘en yüksek puan’ ve ‘en yüksek puan ortalaması’ rekorlarını kırarak şampiyonluk elde etti. G.Saray’a 23 ve 24. şampiyonluklarını yaşatan Buruk, takımı 25. kez mutlu sona ulaştırıp logoya beşinci yıldızı takmaya çalışacak.