A Milli Futbol Takımı'nda Montella'dan Roma sorusuna 'tuzaklı' yanıt! Hakan Çalhanoğlu kötü haberi verdi

HAKAN ÇALHANOĞLU: "HOCAYA 'ROMA'YA GİDEMEZSİN' DEDİK"

"11 yıllık A Milli Takım kariyerim var. Mutluluğu gördüm, her şeyi gördüm. C Ligi'ni gördüm, inşallah A Ligi'ni de görürüm. EURO'dan sonra takımda büyük bir birliktelik var, herkes birbirini sayıyor, seviyor. 45 günlük bir kamp geçirdik ve kimse kimseye saygısızlık yapmadı. Hocamız sayesinde oldu bu. Onun iletişimi sayesinde oldu. Bir ara Roma'ya gitme dedikoduları vardı, biz ona 'Burada kalacaksın' dedik. Herkes onu çok seviyor ve sahip çıkıyor. A Ligi'ni hak ettiğimizi düşünüyorum ve yarın için arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Savicevic'e düşünceleri için teşekkür ederim, övgü almak her zaman güzeldir. Benim nasıl bir kariyer yaptığımı gördüğü için bu sözleri söylüyordur. Çok teşekkür ederim güzel sözleri için"