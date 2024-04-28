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Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle kazandı

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#Ligue 1#Lille#Yusuf Yazıcı
Lille, Yusuf Yazıcının golüyle kazandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 16:26

Lille Fransa Ligue 1'in 31. haftasında konuk olduğu Metz'i 2-1 mağlup ederken, Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı galibiyet golünü kaydetti.

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Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Lille deplasmanda Metz'e konuk oldu. Ev sahibi ekip 23. dakikada Georges Mikautadze'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk takım 31. dakikada Ismaily ile karşılık verdi ve skor 1-1 oldu. İlk yarının son anlarında 44. dakikada Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda da başka gol olmayınca Lille sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Müsabakaya 11'de başlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 70. dakikada yerini Hakon Haraldsson'a bıraktı. 27 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte ligde 5. gol sevinicini yaşadı.

Bu sonuçla Lille puanını 55'e çıkardı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme iddiasını sürdürdü. Metz ise 29 puanla 16. sırada kaldı.

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#Ligue 1#Lille#Yusuf Yazıcı

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