Ligin 5. şampiyonu Bursaspor'un kaderi TFF'nin elinde! Efsane kulüp kapanıyor mu? Korkutan açıklama...

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Bursaspor Başkanı Recep Günay, bursaspordabugun.com'da yayınlanan Pres Programı’nda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

BURSASPOR KAPANABİLİR

TFF 2. Lig’de mücadele eden 2010’un Süper Lig şampiyonu Bursaspor’un kritik bir zamanda geçtiğini dile getiren Başkan Günay, “Bursa’nın büyükleri TFF’de karargah kurdu. Orada Bursaspor üzerine konuşmalar yapıyoruz. Transfer tahtası açılmaya çalışılıyor. Eğer tahta açılmazsa buradaki futbolculara muhtaç oluruz. Onlar da bunu biliyor ve burunlarından kıl aldırtmıyor. Tahta kolay açılmayacak. Yasal ve ekonomik yönlerden başvurular yaptık. Bu bir günde çözülecek bir şey değil. O kadar çok birikmiş ki iki günde nasıl halledeceksin? Açık ve net söyleyeyim, önümüzdeki evraklara göre neden kulübün kapanmak istediği ortada. Bursaspor’un yaşama şansı sıfır. Yasal olarak bir ceza alınmış. Para olarak da çözemezsiniz. Bu cezayı hukuksal yönden kaldırmaya çalışıyoruz. 2 dönem değil 3 dönem cezamız var. Hatta daha fazlası da var. Puan silme cezası ile ilgili de teklif yaptık ve anlaştık. Eğer bu durumu kapatırsak puan silmeyi kapatıyoruz. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Kulübün geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. UEFA’ya, CAS’a, TFF’ye şikayetlerde bulunduk. Kamuoyu yapalım da Bursaspor camiası güçlü olarak TFF karşısında dik dursun. Onların vereceği karar kulübün yaşamasına veya kapanmasına neden olacak. Önümüzdeki hafta karar belli olur. Bursaspor camiası büyük olursa bu karar kulübümüzün lehine çıkar.” şeklinde konuştu.

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Başkan Recep Günay ayrıca şunları söyledi: “Biz elimizden gelenin fazlasını yaptık. Altyapımız bile deplasmana uçakla gidiyor. A takımımız da en iyi uçaklar, en iyi otellerde kalıyorlar. Yönetim olarak biz ne yapılması gerekiyorsa, gücümüzün üstünde olmasına rağmen yaptık. Kulübe bugüne kadar 1 TL borç yazmadık. Elektriği, suyu kesilmedi. Biz ne yapmamız lazımdı da bu takım böyle olmaması lazımdı? Biz herkesten fazla üzgün ve sinirliyiz. Bize doğrusunu gösterin yapalım. Ya da başkasını gösterin o yapsın. Ya da siz gelin siz yapın. Bursaspor’un 1,5 milyar TL borcu var. Hacizler var. Biz bugün bıraktık diyelim. Ay sonunda vergi ödemesi var. TFF’den ihtarname geldi. TFF’den puan silme ve ligden çekme durumları var. Biz bunlarla uğraşırken, çekip gidersek olmaz. Gitmek kolay. Sonra da soracaksınız ‘Nereye gittiniz şimdi?’ diye. İnsanlarla bu kadar oynamayın. Bu işler bu kadar kolay değil.”

TWITTER'DA TT OLDU

Twitter’dan etiket açan yeşil-beyazlı taraftarlar, takımın içinde bulunduğu maddi ve manevi durum nedeniyle Günay’ın artık istifa etmesi gerektiğini vurgulayıp, “artık istifa vakti” sözleriyle gündem oluşturdu ve en popüler twitler listesinde “trend topic (TT)” oldu.

BURSASPOR STADININ ADI DEĞİŞTİ

Bursaspor’da, “Timsah Arena” olarak bilinen stadının adı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen değiştirildi.

Bursaspor yönetiminin geçtiğimiz aylarda yaptığı çalışmaların ardından Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle Timsah Arena olarak adlandırılan stadın adı “100.Yıl Atatürk Stadyumu” olarak resmen değiştirildi.

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BURSASPOR'UN TARİHİ

1963 yılında Akınspor, Acar İdman Yurdu, Demirçelikspor, İstiklalspor ve Pınarspor birleşerek kurucu olmuşlardır. Bursaspor, beyazını Uludağ'ın karından, yeşilini Bursa Ovası'ndan almıştır. Bursaspor'un amblemindeki beş yıldız kurucu takımları temsil etmektedir. Bursa'da faaliyet gösteren beş amatör kulübün birleşmesi ile kurulmuştur.

1966-67 sezonunda Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olan Bursaspor, 2003-04 sezonunda küme düştükten 2 sezon sonra, 2005-06 sezonunda şampiyon olup Süper Lig'e çıkmıştır. 2009-10 sezonunda Süper Lig'i lider tamamlayarak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan 5. takım olmuştur.

1966-67 sezonunda 1. Ligde şampiyon olan Bursaspor, 2003-04 sezonunda 1. Lige düştükten 2 sezon sonra 2005-06 sezonunda 1. Ligde tekrar şampiyon olup Süper Lige çıktı.

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Bursaspor, 2009-10 Süper Lig şampiyonu olarak 2010 Türkiye Süper Kupası'nda sahaya çıkmıştır.

2009-10 sezonunda ise Süper Lig şampiyonu olmayı başardı.