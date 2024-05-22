Leverkusen'de kalede kim olacak? Atalanta'da eksik var mı? Europa League finali için en yüksek iddaa oranları Misli'de...

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ATALANTA

İtalya Serie A'da son 5 haftayı firesiz geçen ve 5. sıraya kadar tırmanan Atalanta, UEFA Avrupa Ligi finaline Sporting, Liverpool ve Marsilya engellerini aşarak geldi.

Orta alandan Marten de Roon, savunmadan Sead Kolasinac sakat. Emil Holm maç saati netleşecek.

TD Gian Piero Gasperini, Kolasinac'ın yokluğunda savunma üçlüsünü "Berat Djimsiti, Isak Hien & Giorgio Scalvini" şeklinde oluşturacak.

Kalede Juan Musso, kanatlarda Davide Zappacosta (sağ) ile Matteo Ruggeri (sol) olacak.

Gianluca Scamacca'yı (41 maç - 18 gol 7 asist) en ileride, Charles De Ketelaere (47 maç - 14 gol 9 asist) ve Teun Koopmeiners'i (48 maç - 15 maç 7 gol) onun arkasında göreceğiz.

BAYER LEVERKUSEN

Almanya Bundesliga tarihinde sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayan ilk takım olan Bayer Leverkusen, 34 haftada 28 galibiyet (6 beraberlik) elde etti ve 90 puan topladı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde ise grup aşamasını 6'da 6 ile tamamladıktan sonra Karabağ, West Ham ve Roma'yı kupa dışına itti.

Final öncesi takımda göze çarpan bir eksik yok.

TD Xabi Alonso'nun tek merak edilen tercihi kalede olacak.

Kupada takım kaptanı Lukas Hradecky hiç eldivenleri giymedi. Alonso, finale özel bir değişim yapmazsa Matej Kovar'ı izlemeye devam edeceğiz.

Kanatlarda Jeremie Frimpong (sağ) ve Alejandro Grimaldo (sol) forma giyecek.

Orta alanda Granit Xhaka (48 maç), forvet arkasında Florian Wirtz (47 maç - 18 gol 20 asist) boy gösterecek.

"Atalanta - Leverkusen" UEFA Avrupa Ligi final maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Atalanta'nın son 7 resmi maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Bayer Leverkusen'in son 8 resmi maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

- Maçın Rumen hakemi Istvan Kovacs, bu sezon 31 resmi karşılaşmada düdük çaldı. (175 sarı kart - 7 kırmızı kart - 7 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Leverkusen kazanır" oldu!

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%41'lik kesim sezon boyunca çıktığı 51 resmi maçta yenilgisi olmayan Alman ekibin (90 dakika içinde) kupaya uzanacağını düşünüyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Hemen üye ol!

ARŞİV - Granit Xhaka'dan klas gol! Leverkusen'in orta alandaki dinamosu Frankfurt'u böyle avladı...