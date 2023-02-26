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Levent Şahin, İskenderunspor'un başına geçti! Hiçbir ücret almayacak...

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#İskenderunspor#Levent Şahin#Fatih Terim
Levent Şahin, İskenderunsporun başına geçti Hiçbir ücret almayacak...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 14:52

İskenderunspor, bir dönem Fatih Terim'in de yardımcılığını yapan Levent Şahin ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Şahin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibinden hiçbir ücret almayacak.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskendersunpor, teknik direktörlük koltuğuna Levent Şahin'i oturttuklarını açıkladı.

Bir dönem Fatih Terim'in de yardımcılığını yapan Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında İskenderun'da bulunan 3 kuzeni ve 1 eniştesini kaybetmişti.

Afet bölgesine mesleğini kullanarak katkı vermek isteyen Levent Şahin, sezon sonuna kadar hiçbir ücret almadan görev yapacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İskenderunspor, 23 haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Güney ekibi, 43 puanla ligde 3. sırada yer alıyor ve yıkıcı depremlerin ardından lige devam kararı almıştı.

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#İskenderunspor#Levent Şahin#Fatih Terim

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