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Leo Dubois Galatasaray'a geri dönüyor! | Transfer Haberleri

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#Galatasaray#Dubois#Transfer Haberleri
Leo Dubois Galatasaraya geri dönüyor | Transfer Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 08:56

Sezon başında Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois, sezon bitmeden Galatasaray'a dönüyor.

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Ligin ilk bölümünü ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da transferde çalışmaları da devam ediyor...

Sports Digitale'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, sezon başında Başakşehir'e kiraladığı Leo Dubois'i yeniden kadroda görmek istiyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cuma günü düzenlenen basın toplantısında Fransız oyuncu ile ilgili sorunun ardından, "Leo Dubois, Başakşehir'in oyuncusu. Şu anda Başakşehirli arkadaşlarla görüşüp, bir çözüm bulabilir miyiz diye kendi aramızda konuşuyoruz. Şu anda verilmiş bir karar yok." cevabını vermişti.

Galatasaray'dan sezon başında Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois'in sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Başakşehir'de bu sezon 16 maça çıkan Dubois, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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#Galatasaray#Dubois#Transfer Haberleri

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